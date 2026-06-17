La reacción de Erling Haaland tras el triplete de Lionel Messi en el Mundial 2026

El espectacular debut de Lionel Messi en el Mundial 2026 no solo despertó la admiración de los hinchas argentinos . También generó repercusiones entre algunas de las máximas figuras del fútbol internacional.

Fútbol. El emotivo posteo que hizo Lionel Messi tras el triunfo ante Argelia: "Muy orgulloso de este grupo"

Tras la victoria 3 a 0 de la Selección Argentina sobre Argelia, en la que el capitán albiceleste marcó los tres goles del encuentro, uno de los primeros en reaccionar fue Erling Haaland.

El delantero noruego utilizó sus redes sociales para expresar su sorpresa por la actuación del rosarino y publicó un mensaje que rápidamente se viralizó entre los fanáticos.

A través de una historia acompañada por una imagen de su rostro, la estrella del Manchester City escribió una frase tan breve como contundente: "Messi está loco".

La publicación recorrió el mundo en cuestión de minutos y fue interpretada como una muestra de admiración hacia el futbolista argentino, que volvió a ser determinante en una Copa del Mundo.

Erling Haaland Erling Haaland rendido ante Lionel Messi.

Lejos de cualquier comparación o debate sobre generaciones, Haaland eligió destacar el nivel mostrado por Messi en uno de los partidos más esperados de la primera fecha del torneo.

El noruego también llega al Mundial como una de las grandes figuras. De hecho, viene de marcar dos goles en la goleada 4 a 1 de Noruega sobre Irak en el estreno de su selección.

Una actuación para la historia

El encuentro ante Argelia representó mucho más que una victoria para la Selección Argentina.

Con los tres goles convertidos, Messi consiguió el primer hat-trick de su carrera en una Copa del Mundo y alcanzó una marca histórica entre los máximos goleadores de la competencia.

La actuación del capitán llegó además en medio de las dudas que algunos sectores habían planteado antes del inicio del torneo debido a su edad y al desgaste acumulado tras una extensa trayectoria profesional.

Sin embargo, el rosarino respondió dentro de la cancha con una exhibición que volvió a colocarlo en el centro de la escena futbolística mundial.