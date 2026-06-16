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16 de junio de 2026 - 23:59
Emocionante.

Mundial 2026: Argentina goleó a Argelia con un triplete de Lionel Messi

El capitán albiceleste fue la gran figura de la noche y alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo, igualando al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico.

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Con este resultado, la Albiceleste comenzó con el pie derecho su camino en la Copa del Mundo y quedó a la espera del otro encuentro de la zona, que disputarán Austria y Jordania este miércoles 17 desde la 1 de la mañana (hora argentina).

El primer grito llegó a los 16 minutos del primer tiempo. Messi recibió un pase de Rodrigo De Paul, avanzó con libertad y sacó un potente zurdazo que se clavó en el ángulo para establecer el 1 a 0 y desatar la locura de los hinchas argentinos.

Ya en el complemento, a los 15 minutos, Alexis Mac Allister probó desde afuera del área, el arquero argelino dio rebote y nuevamente apareció Messi para empujar la pelota al fondo de la red y ampliar la ventaja.

La Selección Argentina ante Argelia.
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La noche histórica se completó a los 31 minutos del segundo tiempo. El capitán argentino definió junto a un palo para sellar su hat-trick, el 3 a 0 definitivo y una nueva marca para la historia del fútbol mundial.

Con este triplete, Lionel Messi alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales. Una cifra que confirma, una vez más, la magnitud de una carrera extraordinaria.

Argentina comenzó el Mundial con autoridad, fútbol y una actuación memorable de su capitán, que sigue agrandando su leyenda en la máxima cita del fútbol.

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