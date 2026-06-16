Mundial 2026 en vivo minuto a minuto este martes 16 de junio

La Copa del Mundo 2026 continuará este martes 16 de junio con una intensa agenda de encuentros correspondientes a la fase de grupos. La jornada incluirá cuatro partidos distribuidos a lo largo del día, desde el mediodía hasta la noche, en una fecha clave para varias selecciones que buscarán sumar sus primeros puntos y encaminar su clasificación en el torneo.
Qué jugadores de Argentina llevarán parches especiales y qué significa cada uno
El logo del Mundial 2026 que llevan todos los equipos en sus mangas puede ser dorado, blanco o negro. El dorado lo llevan solo las selecciones que alguna vez fueron campeonas. Son 7: Argentina, Brasil, Uruguay, Francia, Alemania, España e Inglaterra.
El debutante, solo para la primera vez: debajo del logo del Mundial hay jugadores que llevarán el parche de debutante. En Argentina son 10.
- Juan Musso
- Gerónimo Rulli
- Valentín Barco
- Marcos Senesi
- Facundo Medina
- José Manuel López
- Giuliano Simeone
- Nicolás Paz
- Nico González
- Gio Lo Celso