Mundial 2026 en vivo minuto a minuto este martes 16 de junio

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Los récords que puede romper Lionel Messi

Lionel Messi disputará su sexto Mundial con la Selección Argentina luego de ser incluido por Lionel Scaloni en la lista de 26 convocados para la Copa del Mundo 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El capitán argentino, que iniciará el torneo con 38 años y cumplirá 39 durante la competencia, tendrá una nueva oportunidad de seguir agrandando su historia con la camiseta nacional.

Lionel Messi cinco mundiales

Con su presencia en el Mundial 2026, Messi alcanzará las seis participaciones mundialistas. Hasta ahora, el rosarino jugó las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Además, ya es el futbolista con más partidos disputados en la historia de los Mundiales, con 26 encuentros. En esa tabla superó al alemán Lothar Matthäus, que suma 25 presencias.

Otro de los registros que Messi intentará ampliar será el de goles en Copas del Mundo. Hasta el momento convirtió 13 tantos: uno en Alemania 2006, cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018 y siete en Qatar 2022.

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