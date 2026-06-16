martes 16 de junio de 2026
16 de junio de 2026 - 14:18
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Mundial 2026 en vivo minuto a minuto este martes 16 de junio

Sexto día del Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos. Todo lo que tenés que saber de este martes 16 de junio.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
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EN VIVO

La Copa del Mundo 2026 continuará este martes 16 de junio con una intensa agenda de encuentros correspondientes a la fase de grupos. La jornada incluirá cuatro partidos distribuidos a lo largo del día, desde el mediodía hasta la noche, en una fecha clave para varias selecciones que buscarán sumar sus primeros puntos y encaminar su clasificación en el torneo.

En vivo minuto a minuto

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Qué jugadores de Argentina llevarán parches especiales y qué significa cada uno

El logo del Mundial 2026 que llevan todos los equipos en sus mangas puede ser dorado, blanco o negro. El dorado lo llevan solo las selecciones que alguna vez fueron campeonas. Son 7: Argentina, Brasil, Uruguay, Francia, Alemania, España e Inglaterra.

El debutante, solo para la primera vez: debajo del logo del Mundial hay jugadores que llevarán el parche de debutante. En Argentina son 10.

  • Juan Musso
  • Gerónimo Rulli
  • Valentín Barco
  • Marcos Senesi
  • Facundo Medina
  • José Manuel López
  • Giuliano Simeone
  • Nicolás Paz
  • Nico González
  • Gio Lo Celso

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Los partidos del martes 16 de junio

El Mundial 2026 continuará este martes con cuatro partidos correspondientes al Grupos I y al J, que protagonizarán las selecciones finalistas de la última Copa del Mundo en Qatar: Francia y Argentina.

Los Les Bleus abren el día a las 16 (hora argentina) ante Senegal en el estadio MetLife de Nueva Jersey, en un duelo cargado de historia. Los campeones del mundo, por su parte, salen a la cancha a las 22 ante Argelia en Kansas City, con Lionel Messi en busca de un récord histórico.

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La previa de Argentina vs Argelia

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La única baja en la Selección Argentina para el debut

Nicolás Tagliafico: sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda ante Honduras. Intentará llegar al segundo compromiso ante Austria, pero depende de su evolución.

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El probable once de la Selección Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

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Los récords que puede romper Lionel Messi

Lionel Messi disputará su sexto Mundial con la Selección Argentina luego de ser incluido por Lionel Scaloni en la lista de 26 convocados para la Copa del Mundo 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El capitán argentino, que iniciará el torneo con 38 años y cumplirá 39 durante la competencia, tendrá una nueva oportunidad de seguir agrandando su historia con la camiseta nacional.

Lionel Messi cinco mundiales

Con su presencia en el Mundial 2026, Messi alcanzará las seis participaciones mundialistas. Hasta ahora, el rosarino jugó las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Además, ya es el futbolista con más partidos disputados en la historia de los Mundiales, con 26 encuentros. En esa tabla superó al alemán Lothar Matthäus, que suma 25 presencias.

Otro de los registros que Messi intentará ampliar será el de goles en Copas del Mundo. Hasta el momento convirtió 13 tantos: uno en Alemania 2006, cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018 y siete en Qatar 2022.

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Lionel Scaloni habló antes del debut de la Selección Argentina

Lionel Scaloni brindó declaraciones este lunes antes del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 ante Argelia, en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por Nicolás Otamendi y dejó varias definiciones sobre el equipo, el estado físico de los jugadores y el rival.

El entrenador no confirmó la formación inicial para el estreno mundialista, aunque sí aseguró que Emiliano “Dibu” Martínez está disponible para ser titular. Además, aclaró que no hay lesionados en el plantel y que la decisión final se la comunicará primero a los futbolistas.

“Todavía no se lo dije a los chicos, se los diré a la tarde cuando hagamos la última práctica”, expresó Scaloni, quien mantiene algunas dudas para el armado del once, especialmente en el lateral izquierdo.

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Vozinha es furor

Antes del inicio del Mundial 2026, el neozelandés Tim Payne era considerado por muchos como el jugador más popular entre los menos conocidos, impulsado por una campaña viral en redes sociales que buscaba darle notoriedad. Sin embargo, esa condición parece haber cambiado con el desarrollo del torneo.

Quien captó ahora la atención global es el arquero caboverdiano Josimar Dias, conocido futbolísticamente como Vozinha, que se convirtió en una de las grandes revelaciones del certamen tras su destacada actuación frente a España.

Vozinha, el portero de Cabo Verde, ya acumula más de 6 millones de seguidores.

El experimentado arquero inició el encuentro con poco más de 50 mil seguidores en sus redes sociales. Horas después, esa cifra se disparó hasta alcanzar los 6,7 millones, una marca que continúa en ascenso y que ya lo ubica por encima de Tim Payne, quien acumula 5,8 millones de seguidores.

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Aliento en las alturas

En Hornillos, alumnos de la Escuela Agrotécnica Nº 10 y de la Escuela Primaria Nº 341 protagonizaron una actividad denominada "Aliento en las Alturas", una propuesta vinculada al Mundial 2026 que reunió a niños y jóvenes de diferentes comunidades.

La experiencia convocó a estudiantes de Los Nogales, Lozano, Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Huacalera y Humahuaca, quienes compartieron una jornada de integración a través de la pasión por la Selección Argentina.

Embed - ALIENTO A LA SELECCIÓN DESDE LA ALTURA

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Los partidos de este martes 16 de junio

  • 16:00 - Francia vs Senegal
  • 19:00 - Irak vs Noruega
  • 22:00 - Argentina vs Argelia

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