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16 de junio de 2026 - 07:00
Deportes.

La Selección Argentina debuta hoy en el Mundial 2026

La Selección Argentina inicia la defensa del título frente a Argelia por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
La Selección Argentina debuta en el Mundial 2026.

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El encuentro se disputará en el Kansas City Stadium de Estados Unidos y tendrá una enorme expectativa por la presentación del vigente campeón del mundo, que intentará dar el primer paso hacia los octavos de final.

Con Lionel Messi como capitán y Lionel Scaloni al frente del cuerpo técnico, Argentina afrontará una nueva Copa del Mundo con la ilusión de defender el título conquistado en Qatar 2022.

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El primer desafío del Grupo J

Argentina comparte el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, una zona que aparece como favorable en los papeles, aunque cada partido tendrá una importancia determinante para avanzar de ronda.

El debut será ante una selección argelina que regresa a una Copa del Mundo con el objetivo de dar la sorpresa frente a uno de los máximos candidatos al título.

Para el conjunto nacional, comenzar con una victoria resultará clave para encaminar la clasificación y llegar con mayor tranquilidad a los siguientes compromisos del grupo.

Hora y dónde ver el partido

El encuentro entre Argentina y Argelia se jugará este martes 16 de junio desde las 22 horas de Argentina. El escenario será el Kansas City Stadium, una de las sedes elegidas para el Mundial 2026.

Podés verlo en TyC Sports, canal exclusivo de Canal 4 de Jujuy.

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