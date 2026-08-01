Finde Estudiantil: el SAME realizó 17 atenciones y contuvo dos crisis de salud mental

El Servicio de Asistencia Médica de Emergencias (SAME) realizó 17 atenciones durante el Finde Estudiantil de este sábado en el estadio 23 de Agosto. Del total, dos correspondieron a situaciones de salud mental vinculadas principalmente con crisis de ansiedad o episodios de angustia.

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El director del SAME, Pablo Jure, explicó que ambos estudiantes fueron contenidos por los profesionales desplegados en el predio. Al momento del reporte no se habían informado derivaciones hacia centros sanitarios.

Para acompañar la jornada estudiantil, el organismo dispuso un equipo compuesto por 22 profesionales de la salud , distribuidos estratégicamente en diferentes sectores de la cancha.

El trabajo se realizó de manera conjunta con Bomberos Voluntarios, Bomberos de la Provincia, Defensa Civil y la Cruz Roja Argentina. Los grupos se ubicaron especialmente en aquellos puntos donde la exposición al sol podía generar mayores complicaciones entre los asistentes.

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"Armamos distintos equipos en los diferentes sectores de la cancha para brindar asistencia, sobre todo en los lugares donde tuvo mayor impacto el sol”, detalló Jure. Además, se instaló un puesto médico avanzado dentro del operativo y se dejó una ambulancia disponible fuera del estadio para responder ante una eventual derivación.

Dos estudiantes fueron asistidos por ansiedad o angustia

Entre las 17 intervenciones registradas, dos estuvieron relacionadas con situaciones de salud mental. Jure indicó que estos cuadros suelen presentarse como crisis de ansiedad o angustia asociadas con el momento que atraviesan los jóvenes durante este tipo de encuentros masivos.

“La gran mayoría son crisis de ansiedad o algún tipo de angustia que tiene que ver con el momento que están pasando”, señaló el director del SAME.

Para estas situaciones, el operativo contó con psicólogos del SAME, kinesiólogos y profesionales de la Secretaría de Salud Mental, quienes brindaron contención y asesoramiento a los estudiantes.