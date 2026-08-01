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1 de agosto de 2026 - 18:39
Jujuy.

Finde Estudiantil: el SAME realizó 17 atenciones y contuvo dos crisis de salud mental

El director del SAME, Pablo Jure, detalló que se desplegó un especial operativo para la jornada y pudieron atender a los estudiantes.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Finde Estudiantil 2026.

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El director del SAME, Pablo Jure, explicó que ambos estudiantes fueron contenidos por los profesionales desplegados en el predio. Al momento del reporte no se habían informado derivaciones hacia centros sanitarios.

Un operativo con 22 profesionales en el estadio

Para acompañar la jornada estudiantil, el organismo dispuso un equipo compuesto por 22 profesionales de la salud, distribuidos estratégicamente en diferentes sectores de la cancha.

El trabajo se realizó de manera conjunta con Bomberos Voluntarios, Bomberos de la Provincia, Defensa Civil y la Cruz Roja Argentina. Los grupos se ubicaron especialmente en aquellos puntos donde la exposición al sol podía generar mayores complicaciones entre los asistentes.

Primer finde estudiantil de la FNE 2026.

Primer finde estudiantil de la FNE 2026.

"Armamos distintos equipos en los diferentes sectores de la cancha para brindar asistencia, sobre todo en los lugares donde tuvo mayor impacto el sol”, detalló Jure. Además, se instaló un puesto médico avanzado dentro del operativo y se dejó una ambulancia disponible fuera del estadio para responder ante una eventual derivación.

Dos estudiantes fueron asistidos por ansiedad o angustia

Entre las 17 intervenciones registradas, dos estuvieron relacionadas con situaciones de salud mental. Jure indicó que estos cuadros suelen presentarse como crisis de ansiedad o angustia asociadas con el momento que atraviesan los jóvenes durante este tipo de encuentros masivos.

“La gran mayoría son crisis de ansiedad o algún tipo de angustia que tiene que ver con el momento que están pasando”, señaló el director del SAME.

Para estas situaciones, el operativo contó con psicólogos del SAME, kinesiólogos y profesionales de la Secretaría de Salud Mental, quienes brindaron contención y asesoramiento a los estudiantes.

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