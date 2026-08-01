FNE 2026: la mascota de la Comisión Estudiantil que concientiza sobre el cuidado del planeta

“Chispita” , la mascota de la Comisión Estudiantil, dijo presente este sábado en el finde estudiantil dentro de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

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Ailín es quien este año le da vida al personaje y se mostró entusiasmada por participar por primera vez con el traje de la reconocida mascota y con un condimento especial: el día de su cumple número 18.

“Estoy muy emocionada porque me van a cantar el feliz cumpleaños”, expresó antes de ingresar al estadio. Además, confirmó que es la primera vez que representa a Chispita durante las actividades de la FNE.

La creación de Chispita está vinculada con la preocupación por el cambio climático y la situación de los osos polares , una de las especies más afectadas por el calentamiento global.

Desde la Comisión Estudiantil explicaron que la mascota nació con el objetivo de transmitir un mensaje de concientización sobre la contaminación y sus consecuencias para el ambiente.

“Por el problema del cambio climático y los osos polares, quisimos transmitir un mensaje para que las personas sean conscientes de la contaminación que estamos generando”, relató Ailín.

La figura de Chispita busca recordar la importancia de cuidar el planeta y visibilizar el peligro que enfrentan distintas especies como consecuencia de los cambios en el clima.

Una mascota que representa a los estudiantes

Además de su mensaje ambiental, Chispita simboliza la unión y el espíritu de los jóvenes que participan cada año de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

“Chispita representa a todos los estudiantes unidos, que buscan despejarse y disfrutar de su semana y de sus días”, explicó Ailín.

Con su presencia en las actividades estudiantiles, la mascota acompaña a las promociones, anima las jornadas y se convirtió con el paso de los años en una figura reconocida dentro de la celebración.