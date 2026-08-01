FNE 2026: confirmaron la fecha del casting para integrar el elenco artístico

El Ente Autárquico Permanente confirmó la fecha del casting para conformar el elenco artístico de la FNE 2026 . La convocatoria estará destinada a estudiantes interesados en bailar durante las elecciones provincial y nacional, dos de los principales eventos de la fiesta jujeña.

Jujuy. De lustrabotas a formar generaciones: la historia del profesor que dedicó más de 40 años a la FNE

Historias. Desde el jardín soñaba con la FNE: juntaba autógrafos de las reinas y hoy representa al Colegio del Huerto

El presidente del organismo, Leandro Morales, adelantó que la actividad se realizará el sábado 8 de agosto , en un espacio ubicado en Ciudad Cultural, y destacó que este año la puesta tendrá una relevancia especial por el aniversario de la fiesta.

Morales indicó que la convocatoria se desarrollará, en principio, en el Salón del Ente, ubicado en el Centro de Innovación Educativa (ex Conectar Lab) de Alto Padilla.

“Ya está confirmado, va a ser el día sábado 8 de agosto , seguramente en el Salón del Ente, en Ciudad Cultural, en el Centro de Innovación Educativa”, expresó.

Durante la jornada se seleccionará a los jóvenes que formarán parte de las presentaciones artísticas de la elección provincial y la elección nacional de representantes.

Una edición especial por los 75 años de la FNE

La edición 2026 tendrá un significado particular, ya que la Fiesta Nacional de los Estudiantes celebrará su 75° aniversario, conocido como las bodas de brillante.

Desde el Ente trabajan en la preparación de una propuesta artística acorde con la importancia de la fecha y con las expectativas de los estudiantes.

“Estamos preparando todo lo que va a ser la artística para este año, que es bastante particular. Es el 75° aniversario, las bodas de brillante, por lo cual queremos estar a la altura de lo que demanda y pide toda nuestra juventud”, señaló Morales.

Cuáles son los requisitos para participar

El presidente del organismo explicó que la convocatoria estará abierta a estudiantes con ganas de bailar, participar y representar el espíritu de la FNE.

“Los requisitos son ser estudiante, tener esa alegría, esa chispa de querer formar parte. Es algo voluntario, que uno lo hace de corazón. Creo que también hay una vocación por el baile, entonces aquellas personas a las que les guste, bienvenidas sean”, manifestó.

Para presentarse al casting se tendrá en cuenta: