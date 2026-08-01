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1 de agosto de 2026 - 16:02
Baile.

FNE 2026: confirmaron la fecha del casting para integrar el elenco artístico

Seleccionarán estudiantes para participar de las elecciones provincial y nacional, en el marco del 75° aniversario de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
El casting será en Ciudad Cultural.

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El presidente del organismo, Leandro Morales, adelantó que la actividad se realizará el sábado 8 de agosto, en un espacio ubicado en Ciudad Cultural, y destacó que este año la puesta tendrá una relevancia especial por el aniversario de la fiesta.

Cuándo y dónde será el casting de la FNE 2026

Morales indicó que la convocatoria se desarrollará, en principio, en el Salón del Ente, ubicado en el Centro de Innovación Educativa (ex Conectar Lab) de Alto Padilla.

“Ya está confirmado, va a ser el día sábado 8 de agosto, seguramente en el Salón del Ente, en Ciudad Cultural, en el Centro de Innovación Educativa”, expresó.

Durante la jornada se seleccionará a los jóvenes que formarán parte de las presentaciones artísticas de la elección provincial y la elección nacional de representantes.

Una edición especial por los 75 años de la FNE

La edición 2026 tendrá un significado particular, ya que la Fiesta Nacional de los Estudiantes celebrará su 75° aniversario, conocido como las bodas de brillante.

Desde el Ente trabajan en la preparación de una propuesta artística acorde con la importancia de la fecha y con las expectativas de los estudiantes.

“Estamos preparando todo lo que va a ser la artística para este año, que es bastante particular. Es el 75° aniversario, las bodas de brillante, por lo cual queremos estar a la altura de lo que demanda y pide toda nuestra juventud”, señaló Morales.

Cuáles son los requisitos para participar

El presidente del organismo explicó que la convocatoria estará abierta a estudiantes con ganas de bailar, participar y representar el espíritu de la FNE.

“Los requisitos son ser estudiante, tener esa alegría, esa chispa de querer formar parte. Es algo voluntario, que uno lo hace de corazón. Creo que también hay una vocación por el baile, entonces aquellas personas a las que les guste, bienvenidas sean”, manifestó.

Para presentarse al casting se tendrá en cuenta:

  • Ser estudiante.
  • Tener interés por el baile.
  • Contar con entusiasmo y predisposición.
  • Tener ganas de formar parte del elenco.
  • Participar de manera voluntaria.

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