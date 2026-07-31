De lustrabotas a formar generaciones: la historia del profesor que dedicó más de 40 años a la FNE

Hay historias que comienzan mucho antes de un aula. La de Carlos Portillo empezó cuando era un niño y, tras el fallecimiento de su padre, tuvo que salir a trabajar para ayudar a sostener a su familia. "Éramos siete hermanos y falleció mi papá. Había que empezar a buscar recursos. Uno de esos recursos fue ser diariero y lustrabotas. Eso me marcó la vida porque me permitió tener contacto con la sociedad y entender que cada uno hace su propia historia" , sostuvo.

Esa experiencia, asegura, fue la que moldeó la persona y el docente que sería años después. Incluso recuerda una comparación que lo acompañó durante toda su vida. "Miraba un panal de abejas y pensaba que capaz mi destino era ser una abeja: trabajar y construir mi propia historia, ayudando también a mi familia", precisó.

Alumno de la promoción 1976 de la Escuela Técnica N°1, Portillo regresó tiempo después como profesor y terminó dedicando más de cuatro décadas a acompañar a los estudiantes, especialmente durante la construcción de las carrozas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. En su primer año como profesor asesor consiguió el primer premio, aunque con el tiempo entendió que el verdadero reconocimiento estaba en otro lugar. "Los estudiantes significan el futuro. La escuela les da herramientas y nosotros les sembramos esperanza e ilusión de un mañana mejor. Ellos también nos transmiten energía; es algo recíproco" , expresó.

Más allá de la enseñanza en el aula, sostiene que el trabajo del docente también consiste en detectar cuándo un alumno necesita ser escuchado. "Siempre tuve la suerte de detectar algún chico que estaba bajoneado. Lo llamaba, hablábamos y a veces solo necesitaba ese empujón. Muchos chicos vienen con problemas y en los ojitos está el pedido de auxilio", relató.

La jubilación del profe Portillo

Uno de los recuerdos que más emoción le genera es el día en que se jubiló. Sin saberlo, llegó al colegio y se encontró con una despedida organizada por toda la comunidad educativa. "Ese día fue tan grandioso. Que los chicos cantaran mi apellido, que me abrazaran y que todo el colegio firmara una bandera para mí me dejó marcado. Ahí sentí que ese había sido mi camino", puntualizó.

Aunque ya no da clases, asegura que nunca dejó de sentirse parte de la escuela. Continúa acompañando a los carroceros, participa en actividades junto a los exalumnos y prepara una serenata por el aniversario de la institución. "El amor hacia la escuela va a estar conmigo hasta que me vaya. Hoy los estudiantes necesitan un abrazo, un cariño y un reconocimiento. Ellos están empezando el camino para ser el futuro de nuestra provincia", expresó con emoción.