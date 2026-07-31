viernes 31 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de julio de 2026 - 12:14
Jujuy.

Hasta cuándo dura el viento norte en Jujuy y qué día bajan las temperaturas

La alerta amarilla rige para este viernes en distintos sectores de la provincia. El fin de semana se espera una mejora, aunque luego llegaría un descenso marcado.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
tiempo en Jujuy

El viento norte continuará este viernes 31 de julio en distintas zonas de Jujuy, donde rige una alerta amarilla por viento. La advertencia se mantendrá durante la jornada, mientras que para el fin de semana no se prevén ráfagas intensas.

Lee además
Alerta amarilla por vientos para Jujuy 
Jujuy.

Hay alerta por viento norte en gran parte de Jujuy
La tierra que deja el Viento Norte impulsó la demanda en lavaderos de autos. Los precios van desde $15.000. video
Jujuy.

Viento Norte: crece la demanda en lavaderos de autos

El fenómeno afectará principalmente a sectores de la Puna y la zona cordillerana. En los próximos días se espera una mejora, aunque el pronóstico anticipa un cambio marcado hacia la próxima semana.

Rige alerta amarilla por viento en Jujuy

Para este viernes 31 de julio rige una alerta amarilla por viento en la provincia. La advertencia se desarrollará desde la tarde en las siguientes zonas:

  • Puna de Cochinoca.
  • Puna de Humahuaca.
  • Puna de Rinconada.
  • Puna de Santa Catalina.
  • Puna de Tilcara.
  • Puna de Tumbaya.
  • Yavi.
  • Puna de Susques.
Alerta amarilla por vientos - Imagen creada con IA

Alerta amarilla por vientos - Imagen creada con IA

Ráfagas en la zona cordillerana

La zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste, con velocidades de entre 60 y 80 km/h. En sectores de alta montaña, las ráfagas pueden superar los 120 km/h.

Para el resto del área se prevé viento del noroeste, con velocidades de entre 30 y 50 km/h y ráfagas que podrían superar los 65 km/h.

Cómo estará el tiempo el fin de semana

La advertencia por viento rige solo para este viernes. Para el fin de semana no se esperan vientos intensos.

Durante el sábado, las máximas se ubicarán entre 21°C y 25°C, con cielo mayormente soleado por la mañana y noches despejadas. El domingo 2 de agosto se espera un ascenso térmico y un panorama similar al del sábado.

El tiempo en Jujuy Rige alerta amarilla para este jueves

El tiempo en Jujuy

Rige alerta amarilla para este jueves

Cuándo bajan las temperaturas

En el inicio de la próxima semana, la máxima llegará a 26°C. El cambio más marcado se presentaría a partir del jueves 6 de agosto, cuando se espera un descenso importante. Para ese día, el pronóstico indica una máxima de 16°C, cielo cubierto y probabilidad de lluvias débiles.

Después del jueves, el pronóstico muestra jornadas similares, con mínimas de entre 2°C y -1°C. Si bien el fin de semana del 8 y 9 de agosto podría despejarse, el ambiente seguiría frío.

Este escenario se mantendría aproximadamente hasta el martes 11 de agosto. Luego comenzaría nuevamente el ascenso térmico.

El tiempo en Jujuy

El tiempo en Jujuy

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Hay alerta por viento norte en gran parte de Jujuy

Viento Norte: crece la demanda en lavaderos de autos

¿Qué día llegará a 31°C en Jujuy? El viento norte hará subir la temperatura esta semana

Viento norte en Jujuy: por qué las víboras salen incluso en invierno

Vuelve el viento norte al NOA: el SMN anticipa un fuerte ascenso de temperatura

Lo que se lee ahora
Alerta amarilla por vientos para Jujuy 
Jujuy.

Hay alerta por viento norte en gran parte de Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Alerta amarilla por vientos para Jujuy 
Jujuy.

Hay alerta por viento norte en gran parte de Jujuy

Rubén Rivarola.
Jujuy.

Elecciones internas del PJ: Rubén Rivarola encabezará la lista Celeste y Blanca

Lautaro Flores - Joven asesinado
Policiales.

Detuvieron a la presunta asesina del joven apuñalado en avenida Párroco Marshke

Lluvias - Jujuy | Foto de archivo 
SMN

¿Más lluvias, tormentas y crecidas? Qué es el Super Niño y cómo podría afectar a Jujuy

Qué reveló laautopsia al joven asesinado en avenida Párroco Marshke
Policiales.

Qué reveló la autopsia al joven asesinado en avenida Párroco Marshke

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel