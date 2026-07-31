Hasta cuándo dura el viento norte en Jujuy y qué día bajan las temperaturas

El viento norte continuará este viernes 31 de julio en distintas zonas de Jujuy, donde rige una alerta amarilla por viento. La advertencia se mantendrá durante la jornada, mientras que para el fin de semana no se prevén ráfagas intensas.
El fenómeno afectará principalmente a sectores de la Puna y la zona cordillerana. En los próximos días se espera una mejora, aunque el pronóstico anticipa un cambio marcado hacia la próxima semana.
Rige alerta amarilla por viento en Jujuy
Para este viernes 31 de julio rige una alerta amarilla por viento en la provincia. La advertencia se desarrollará desde la tarde en las siguientes zonas:
- Puna de Cochinoca.
- Puna de Humahuaca.
- Puna de Rinconada.
- Puna de Santa Catalina.
- Puna de Tilcara.
- Puna de Tumbaya.
- Yavi.
- Puna de Susques.
Alerta amarilla por vientos - Imagen creada con IA
Ráfagas en la zona cordillerana
La zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste, con velocidades de entre 60 y 80 km/h. En sectores de alta montaña, las ráfagas pueden superar los 120 km/h.
Para el resto del área se prevé viento del noroeste, con velocidades de entre 30 y 50 km/h y ráfagas que podrían superar los 65 km/h.
Cómo estará el tiempo el fin de semana
La advertencia por viento rige solo para este viernes. Para el fin de semana no se esperan vientos intensos.
Durante el sábado, las máximas se ubicarán entre 21°C y 25°C, con cielo mayormente soleado por la mañana y noches despejadas. El domingo 2 de agosto se espera un ascenso térmico y un panorama similar al del sábado.
El tiempo en Jujuy
Rige alerta amarilla para este jueves
Cuándo bajan las temperaturas
En el inicio de la próxima semana, la máxima llegará a 26°C. El cambio más marcado se presentaría a partir del jueves 6 de agosto, cuando se espera un descenso importante. Para ese día, el pronóstico indica una máxima de 16°C, cielo cubierto y probabilidad de lluvias débiles.
Después del jueves, el pronóstico muestra jornadas similares, con mínimas de entre 2°C y -1°C. Si bien el fin de semana del 8 y 9 de agosto podría despejarse, el ambiente seguiría frío.
Este escenario se mantendría aproximadamente hasta el martes 11 de agosto. Luego comenzaría nuevamente el ascenso térmico.
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