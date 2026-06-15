lunes 15 de junio de 2026
15 de junio de 2026 - 09:27
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Mundial 2026: estadísticas y partidos de este lunes 15 de junio

La jornada mundialista tendrá cuatro partidos este lunes 15 de junio, con acción en los grupos G y H desde las 13.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Apertura del Mundial 2026.

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Los partidos del lunes 15 de junio

La jornada comenzará a las 13, con el cruce entre España y Cabo Verde, por el Grupo H. El seleccionado español parte como uno de los equipos fuertes de la zona y buscará imponer su jerarquía ante un rival que intentará dar la sorpresa en su debut mundialista.

A las 16, será el turno de Bélgica vs. Egipto, por el Grupo G. El equipo europeo llega con la presión de iniciar bien el torneo, mientras que Egipto intentará hacerse fuerte desde el orden y la experiencia de sus principales figuras.

Luego, desde las 19, se jugará Arabia Saudita vs. Uruguay, también por el Grupo H. La Celeste tendrá su estreno en la Copa del Mundo frente a un rival que suele competir con intensidad y que buscará complicar desde el primer minuto.

El cierre del día será a las 22, con el partido entre Irán y Nueva Zelanda, correspondiente al Grupo G. Será un duelo importante para dos selecciones que necesitan sumar en el debut para acomodarse en la pelea por la clasificación.

Una jornada clave para los grupos G y H

Con estos cuatro partidos, el Mundial 2026 seguirá tomando ritmo en su primera semana de competencia. Cada punto empieza a tener valor en una fase de grupos donde los equipos intentan evitar tropiezos tempranos.

La atención estará puesta especialmente en España, Uruguay y Bélgica, selecciones con peso internacional que buscarán arrancar con una victoria. Sin embargo, como suele pasar en los Mundiales, los debuts también pueden abrir la puerta a sorpresas.

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