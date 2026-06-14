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14 de junio de 2026 - 16:45
Mundial.

Mundial 2026: Alemania goleó 7-1 a Curazao en su debut mundialista

Alemania arrancó con una contundente victoria ante Curazao por el Grupo E del Mundial 2026. Havertz marcó un doblete.

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Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Mundial 2026: Alemania goleó 7-1 a Curazao en su debut mundialista

Mundial 2026: Alemania goleó 7-1 a Curazao en su debut mundialista

Alemania tuvo un debut demoledor en el Mundial 2026 y goleó 7-1 a Curazao en el Estadio de Houston, por la primera fecha del Grupo E. El equipo de Julian Nagelsmann mostró contundencia, variantes ofensivas y marcó diferencias ante un rival que también tuvo su momento histórico.

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Curazao, que jugaba un partido histórico por su presencia mundialista, logró responder a los 21 minutos con un gol de Livano Comenencia. El tanto no solo significó el empate parcial, sino también la primera anotación de Curazao en una Copa del Mundo, un momento muy celebrado por sus jugadores y por el público presente en Houston.

La ilusión caribeña duró poco. Alemania recuperó el control del partido y volvió a ponerse arriba con un cabezazo de Nico Schlotterbeck a los 38 minutos. Ya en el cierre del primer tiempo, Kai Havertz amplió la diferencia desde el punto penal y dejó el marcador 3-1 antes del descanso.

En el complemento, el equipo europeo aceleró nuevamente y terminó de quebrar el partido. Jamal Musiala marcó apenas iniciado el segundo tiempo, Nathaniel Brown convirtió el quinto, Deniz Undav anotó el sexto y Havertz cerró la goleada con su segundo tanto personal a los 88 minutos.

Mundial 2026: Alemania goleó 7-1 a Curazao en su debut mundialista
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Mundial 2026: Alemania goleó 7-1 a Curazao en su debut mundialista

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Curazao hizo historia pese a la goleada

Aunque el resultado fue ampliamente favorable para Alemania, Curazao también se llevó una página importante para su historia futbolística. El gol de Livano Comenencia quedó registrado como el primero del seleccionado caribeño en una Copa del Mundo.

El equipo intentó competir, tuvo algunos pasajes de entusiasmo y contó con intervenciones importantes de su arquero Eloy Room, pero la jerarquía alemana terminó siendo demasiado para sostener el partido durante los 90 minutos.

Con este triunfo, Alemania sumó sus primeros tres puntos en el Grupo E y dejó una imagen fuerte en su estreno. La goleada también recordó inevitablemente aquel 7-1 histórico de Brasil 2014, aunque esta vez con Curazao como rival en el inicio de la fase de grupos.

El seleccionado alemán mostró poder ofensivo, reparto de goles y una actuación colectiva sólida. Curazao, por su parte, deberá enfocarse en su próximo compromiso, pero con el valor simbólico de haber convertido su primer gol mundialista.

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