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14 de junio de 2026 - 08:53
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Mundial 2026: Ghana y Panamá protagonizan un duelo inédito

Todo lo que tienes que saber en la previa de Ghana vs Panamá. El duelo, a disputarse en el estadio Toronto el miércoles 17 de junio, comenzará a las 20:00 (hora Argentina).

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Mundial 2026: Ghana y Panamá protagonizan un duelo inédito
BsAs (DataFactory)

Ghana recibe el próximo miércoles 17 de junio a Panamá por la fecha 1 del grupo L del Mundial, a partir de las 20:00 (hora Argentina) en el estadio Toronto.

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Sin antecedentes oficiales previos, africanos y centroamericanos cerrarán la primera fecha del Grupo L con un duelo completamente inédito. Ambos integran la zona junto a Inglaterra y Croacia.

Panamá disputará su segunda Copa del Mundo. Los Canaleros debutaron en Rusia 2018, donde no lograron superar la fase de grupos. En esta nueva participación, volverán a enfrentarse a los ingleses, que los goleó 6-1 en su estreno mundialista.

Bajo la dirección técnica de Thomas Christiansen, los panameños sellaron su boleto mundialista al quedarse con el primer lugar del Grupo A en la tercera ronda clasificatoria de la Concacaf.

Con una generación renovada, el conjunto centroamericano busca revancha y sueña con hacer historia superando la primera fase.

Por su parte, Ghana afronta su quinta Copa del Mundo tras haber participado en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Catar 2022.

Su mejor actuación se produjo en Sudáfrica 2010, cuando alcanzó los cuartos de final y quedó eliminada ante Uruguay en la tanda de penales. En Mundiales, las Estrellas Negras acumulan 15 partidos, con cinco victorias, tres empates y siete derrotas.

De cara a esta edición, la federación ghanesa apostó por la experiencia de Carlos Queiroz. El entrenador portugués, de extensa trayectoria internacional, afrontará su quinta experiencia como director técnico en la máxima cita del fútbol mundial.

Formato y sedes del Mundial 2026

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y se disputará de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Con un total de 104 partidos, será la edición más extensa y con mayor cantidad de equipos en la historia.

El nuevo formato contempla 12 grupos de 4 equipos cada uno. Avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, conformando así los dieciseisavos de final. A partir de esa instancia, el certamen se desarrollará con eliminación directa hasta la gran final.

Las sedes estarán distribuidas entre 16 ciudades: 11 en Estados Unidos, 3 en México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y 2 en Canadá (Toronto y Vancouver).


Fechas y rivales de Ghana en los próximos partidos del Mundial
  • Grupo L - Fecha 2: vs Inglaterra: 23 de junio - 17:00 (hora Argentina)
  • Grupo L - Fecha 3: vs Croacia: 27 de junio - 18:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Panamá en los próximos partidos del Mundial
  • Grupo L - Fecha 2: vs Croacia: 23 de junio - 20:00 (hora Argentina)
  • Grupo L - Fecha 3: vs Inglaterra: 27 de junio - 18:00 (hora Argentina)
Horario Ghana y Panamá, según país
  • Argentina: 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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