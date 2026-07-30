El Turismo Pista llega a Ciudad Cultural con una exhibición abierta al público

El próximo 2 de septiembre los pilotos jujeños Matías Clapier y Federico Stieglitz realizarán una exhibición con los autos con los que compiten en el Turismo Pista . El lugar del show del automovilismo será Ciudad Cultural .

Automovilismo. Buena actuación de los jujeños en la carrera de Turismo Pista en La Plata

Los jujeños Matías Clapier y Federico Stieglitz serán los protagonistas de la jornada , ya que ambos compiten en el campeonato nacional. Sera una jornada abierta al público organizada con el acompañamiento del Gobierno de Jujuy.

La presentación oficial de la exhibición se realizó en el Centro Cultural y Museo Casa Macedonio Graz, con la participación del secretario de Deportes, Luis Calvetti; los pilotos e Iker Gasparovic, uno de los organizadores de la jornada.

Calvetti aseguró que "estamos muy contentos de poder organizar esta exhibición junto a Matías Clapier y Federico Stieglitz, quienes representan de la mejor manera a Jujuy en el automovilismo nacional", expresó el funcionario.

El Turismo Pista llega a Ciudad Cultural con una exhibición abierta al público

Detalló que la exhibición reunirá vehículos del Turismo Pista, autos provenientes de Salta y máquinas que compiten en el automovilismo provincial. "Será una gran oportunidad para que los jujeños disfruten de un espectáculo de primer nivel y conozcan de cerca estas máquinas".

La organización del evento demandará un trabajo articulado entre la Policía de la Provincia, SAME, la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Ciudad Cultural y distintas áreas del Gobierno de Jujuy.

Matías Clapier señaló que "siempre competimos lejos de la provincia y esta es una buena oportunidad para acercar el Turismo Pista a la gente. Queremos que los jujeños puedan conocer los autos y disfrutar de este deporte".

Federico Stieglitz dijo que "estamos muy contentos de traer los autos para que la gente de Jujuy pueda verlos de cerca. Agradecemos el acompañamiento del Gobierno de la Provincia para hacer realidad esta propuesta".

Iker Gasparovic agradeció el respaldo de la Secretaría de Deportes para concretar una iniciativa que permitirá acercar el automovilismo nacional al público jujeño y poner en valor a los pilotos que representan a la provincia en competencias de primer nivel.

Jujeños en el Turismo Pista

Qué es el Turismo Pista

El Turismo Pista es una categoría argentina de automovilismo de velocidad. Originalmente creada en 1987 como escisión de la categoría zonal Fórmula 07, pasó por múltiples cambios institucionales hasta su reformulación como categoría nacional a partir de 2001, gracias al reconocimiento adquirido por parte del Automóvil Club Argentino.

Originalmente la categoría estaba regida por la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del ACA, pero desde 2024 la misma está regida y fiscalizada por la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC), mientras que su administración legal y deportiva corre por cuenta de su propia Asociación, conocida como la Asociación de Pilotos del Turismo Pista (APTP).