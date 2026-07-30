jueves 30 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de julio de 2026 - 16:01
Deportes.

El Turismo Pista llega a Ciudad Cultural con una exhibición abierta al público

En septiembre pilotos jujeños encabezarán en Ciudad Cultural una exhibición con los vehículos con los que compiten en el Turismo Pista.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El TurismoPista llega a Ciudad Cultural con una exhibición abierta al público

El Turismo Pista llega a Ciudad Cultural con una exhibición abierta al público

El próximo 2 de septiembre los pilotos jujeños Matías Clapier y Federico Stieglitz realizarán una exhibición con los autos con los que compiten en el Turismo Pista. El lugar del show del automovilismo será Ciudad Cultural.

Lee además
Jujeñosen la carrera de Turismo Pista en La Plata
Automovilismo.

Buena actuación de los jujeños en la carrera de Turismo Pista en La Plata
Jujeños en el TurismoPista en Paraná
Automovilismo.

Turismo Pista en Paraná: Matías Clapier y Federico Stieglitz con suerte dispar

Los jujeños Matías Clapier y Federico Stieglitz serán los protagonistas de la jornada, ya que ambos compiten en el campeonato nacional. Sera una jornada abierta al público organizada con el acompañamiento del Gobierno de Jujuy.

La presentación oficial de la exhibición se realizó en el Centro Cultural y Museo Casa Macedonio Graz, con la participación del secretario de Deportes, Luis Calvetti; los pilotos e Iker Gasparovic, uno de los organizadores de la jornada.

Calvetti aseguró que "estamos muy contentos de poder organizar esta exhibición junto a Matías Clapier y Federico Stieglitz, quienes representan de la mejor manera a Jujuy en el automovilismo nacional", expresó el funcionario.

El Turismo Pista llega a Ciudad Cultural con una exhibición abierta al público

El Turismo Pista llega a Ciudad Cultural con una exhibición abierta al público

Detalló que la exhibición reunirá vehículos del Turismo Pista, autos provenientes de Salta y máquinas que compiten en el automovilismo provincial. "Será una gran oportunidad para que los jujeños disfruten de un espectáculo de primer nivel y conozcan de cerca estas máquinas".

La organización del evento demandará un trabajo articulado entre la Policía de la Provincia, SAME, la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Ciudad Cultural y distintas áreas del Gobierno de Jujuy.

Matías Clapier señaló que "siempre competimos lejos de la provincia y esta es una buena oportunidad para acercar el Turismo Pista a la gente. Queremos que los jujeños puedan conocer los autos y disfrutar de este deporte".

Federico Stieglitz dijo que "estamos muy contentos de traer los autos para que la gente de Jujuy pueda verlos de cerca. Agradecemos el acompañamiento del Gobierno de la Provincia para hacer realidad esta propuesta".

Iker Gasparovic agradeció el respaldo de la Secretaría de Deportes para concretar una iniciativa que permitirá acercar el automovilismo nacional al público jujeño y poner en valor a los pilotos que representan a la provincia en competencias de primer nivel.

Jujeños en el Turismo Pista

Jujeños en el Turismo Pista

Qué es el Turismo Pista

El Turismo Pista es una categoría argentina de automovilismo de velocidad. Originalmente creada en 1987 como escisión de la categoría zonal Fórmula 07, pasó por múltiples cambios institucionales hasta su reformulación como categoría nacional a partir de 2001, gracias al reconocimiento adquirido por parte del Automóvil Club Argentino.

Originalmente la categoría estaba regida por la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del ACA, pero desde 2024 la misma está regida y fiscalizada por la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC), mientras que su administración legal y deportiva corre por cuenta de su propia Asociación, conocida como la Asociación de Pilotos del Turismo Pista (APTP).

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Buena actuación de los jujeños en la carrera de Turismo Pista en La Plata

Turismo Pista en Paraná: Matías Clapier y Federico Stieglitz con suerte dispar

Matías Clapier y una histórica carrera en el Turismo Pista en Buenos Aires

El jujeño Federico Stieglitz sumó puntos en el Turismo Pista

Boicot a la FIFA: cuáles son los torneos que podrían perder las selecciones europeas

Lo que se lee ahora
la uefa anuncio que sus selecciones no participaran en torneos de la fifa
Deportes.

La UEFA anunció que sus selecciones no participarán en torneos de la FIFA

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

A un año de la detención de Matías Jurado video
Jujuy.

A un año del caso Matías Jurado, cómo avanza la investigación por el presunto asesino serial de Jujuy

Matías Jurado: pruebas, penal y camino al juicio video
Jujuy.

Matías Jurado: pruebas, avances y su día a día en el penal a la espera del juicio

Lautaro Flores - Joven asesinado
Policiales.

Detuvieron a la presunta asesina del joven apuñalado en avenida Párroco Marshke

En Bolivia detuvieron a falsos gendarmes que operaban en la frontera con Jujuy
Jujuy.

Detuvieron a falsos gendarmes que operaban en la frontera Jujuy - Villazón

Venta libre de medicamentos: farmacéuticos de Jujuy rechazanlos cambios video
Jujuy.

Venta libre de medicamentos: farmacéuticos jujeños rechazan el proyecto

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel