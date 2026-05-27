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27 de mayo de 2026 - 20:29
Deportes.

El jujeño Federico Stieglitz sumó puntos en el Turismo Pista

Federico Stieglitz logró un buen rendimiento durante la 4ta fecha del Turismo Pista corrida en Santa Fe.

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El jujeño largó en el puesto 17 y culminó séptimo. “La verdad que contento con el resultado de la final. Descargamos kilos que es importante de cara a la próxima fecha y seguimos sumando puntos que nos ayuda a mantenernos ahí en los primeros puestos del campeonato”, dijo en Zonal Virtual.

Stieglitz destacó que “fue una competencia dura, donde los kilos dolieron, las partes rápidas se nos ponía complicado por el lastre deportivo, pero gracias al gran funcionamiento del auto atendido por el Tigre Racing y al LCV Racing en los motores, se pudo sobrellevar el fin de semana”.

Federico Stieglitz se destacó en el Turismo Pista en Concordia
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Federico Stieglitz se destacó en el Turismo Pista

Federico Stieglitz estará en Rosario

El piloto dijo que ya piensa en el futuro inmediato. “Ahora ya pensando en Rosario y a seguir sumando puntos que es lo importante”. La próxima fecha de la categoría del automovilismo nacional, que será la 5ta del Turismo Pista, se concretará en Rosario el fin de semana del 12, 13 y 14 de junio.

Los ganadores del Turismo Pista

En Clase 2, Cravero volvió a mostrar un gran nivel con el Fiat Uno Way del Juárez Competición y repitió el triunfo conseguido anteriormente en Toay, alcanzando así su cuarta victoria en la divisional y descontando puntos importantes en la pelea por el campeonato.

El líder del campeonato, Juan Cruz Paulides, culminó quinto, seguido por Lucas Garro, Brian Dodera, Máximo Evans Weiss y Tomás Bosque. El rafaelino Fabián Mainero cerró el top 10 tras un fin de semana muy competitivo.

El jujeño Federico Stieglitz sumó puntos en el Turismo Pista
El jujeño Federico Stieglitz sumó puntos en el Turismo Pista

El jujeño Federico Stieglitz sumó puntos en el Turismo Pista

En la Clase 1, Joaquín Cortina volvió a quedarse con la victoria y se afirmó como uno de los protagonistas del campeonato. El piloto marplatense, al mando de un Fiat Uno atendido por su propio equipo, ganó una final muy disputada luego de contener los constantes ataques de William Bull.

El piloto de 9 de Julio Francisco Martínez alcanzó este fin de semana el anhelo de aquel que se sube a un auto a correr y poder ganar una carrera. Para Francisco esto se concretó este domingo en la Clase 3 del Turismo Pista, tras una destacada actuación en el Autódromo Parque de la Velocidad de San Jorge, provincia de Santa Fe.

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