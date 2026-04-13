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13 de abril de 2026 - 17:54
Deportes.

Federico Stieglitz estuvo cerca de la victoria en el Turismo Pista de Concordia

Federico Stieglitz participó con gran éxito de la 3ra fecha del Turismo Pista en Concordia donde logró el segundo lugar.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Federico Stieglitzse destacó en el Turismo Pista en Concordia

Federico Stieglitz se destacó en el Turismo Pista en Concordia

Federico Stieglitz tuvo una destacada actuación en Concordia durante la 3ra fecha del Turismo Pista. El jujeño logró el segundo lugar, aunque en la carrera fue el más rápido de todos pero una sanción de tiempo lo privó de la victoria.

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Durante los entrenamientos del sábado, Stieglitz hizo muy buenos tiempos. Ya en la clasificación se quedó en la segunda ubicación detrás de Matías Canapino, logrando un lugar de privilegio en las Series donde partió desde la primera ubicación en la 2da serie.

Federico Stieglitz en la final

En la serie mostró un ritmo regular, lideró su serie de punta a punta, dejando a su perseguidor a 1 segundo de diferencia y siendo la 2da serie más rápida. En la final tuvo un problema en la largada, donde se le apago el auto y tuvo un posterior movimiento que derivó en una sanción de 10 segundos.

Federico Stieglitz se destacó en el Turismo Pista en Concordia
Federico Stieglitz se destacó en el Turismo Pista en Concordia

Federico Stieglitz se destacó en el Turismo Pista en Concordia

En la cuarta vuelta pasó a liderar la carrera. Tras un retraso, mejoró el rendimiento y con récord en las vueltas fue ganando posiciones. En la vuelta 14 llegó al segundo lugar, para luego sacarle 4 segundos de diferencia en pista a Matías Canapino que terminó ganando.

El piloto jujeño se llevó el récord de vuelta que le otorga un punto al campeonato, quedando en el cuarto lugar en el campeonato de Turismo Pista, siendo un claro protagonista del automovilismo nacional en su categoría.

Las declaraciones tras la carrera

Stieglitz heredó el triunfo en las dos carreras que ganó en la Clase 3 (Concordia 2024 y La Plata 2026), ya que en ninguna de las dos ganó en la pista, algo curiosamente sí ocurrió hoy, aunque debió conformarse con el 2º puesto, a 5s943 de Canapino, lo que representó su 2º podio de la temporada.

“Tengo una bronca bárbara porque teníamos la victoria asegurada. Fue un error que nos costó carísimo, pero igual estoy contento porque el auto tenía un ritmo increíble y volvimos a ser protagonistas”, indicó Stieglitz en Campeones Radio y AM590 Continental.

Embed - CANAPINO volvió AL TRIUNFO en la Clase 3

“Fue una Final durísima por el calor y la exigencia que representa este circuito. Federico (Stieglitz) estaba más rápido que yo desde el inicio y no arriesgué al principio con la idea de ir a buscarlo después. Después me avisan del recargo y entonces busqué mantenerme en esa diferencia, sobre todo cuando sobre el final los autos empiezan a perder ritmo”, aseveró Canapino en Campeones Radio y AM590 Continental.

Federico Stieglitz se destacó en el Turismo Pista en Concordia
Federico Stieglitz se destacó en el Turismo Pista en Concordia

Federico Stieglitz se destacó en el Turismo Pista en Concordia

Mal día para Matías Clapier

Matías Clapier participó en Clase 2, pero no tuvo un fin de semana para destacar, ya que tuvo una rotura de motor, accidente en la serie y en la final, cuando estaba en el puesto 32, tuvo un toque con otro auto que lo perjudicó y lo dejó fuera de competencia.

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