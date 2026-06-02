Increíble hallazgo en un supermercado: compró una ensalada y encontró una rana viva.

Ir al supermercado suele ser una actividad cotidiana y sin mayores sobresaltos, pero para un hombre terminó convirtiéndose en una vivencia inesperada y sumamente incómoda. Al regresar a su casa y comenzar a preparar su comida, se llevó una sorpresa al advertir que entre las verduras que había comprado se escondía una rana .

El curioso suceso ocurrió en la localidad de Esperance . El protagonista advirtió que algo se desplazaba de manera inusual dentro de la bolsa de plástico, por lo que decidió activar la cámara de su teléfono móvil para registrar lo que estaba pasando antes de abrirla.

Al revisar el contenido, entre las hojas de la ensalada apareció una rana de gran tamaño , que se encontraba totalmente viva y en movimiento. Laura Jones , amiga del comprador y responsable de compartir el video en TikTok , contó entre risas el mensaje que recibió: “Él es el tipo más despreocupado que existe y me dijo: ‘Tía, tengo una rana en mi lechuga’”.

Aun con el frío propio de las góndolas de refrigeración y el tiempo que permaneció confinado, el anfibio consiguió sobrevivir sin sufrir daños. De acuerdo con las explicaciones brindadas, el envase tenía diminutas aberturas de ventilación que habrían permitido el ingreso de oxígeno suficiente para su supervivencia.

Los residentes de la zona creen que el animal pudo haber recorrido una gran distancia, incluso miles de kilómetros, oculto entre el cargamento de verduras transportado desde el sector oriental del país.

Un cliente en Australia se encontró una rana viva en su bolsa de ensalada.

El video rápidamente se convirtió en un fenómeno viral en plataformas digitales, acumulando más de 7 millones de visualizaciones y cerca de un millón de “me gusta”.

Frente a la evidente inquietud de los usuarios sobre qué ocurrió con el inesperado visitante, sus allegados explicaron que le pusieron el nombre de “Greg” y que luego lo devolvieron a su hábitat, liberándolo en un lago cercano acompañado de algunas hojas de lechuga.

La sección de comentarios se llenó rápidamente de reacciones, bromas y mensajes humorísticos en torno al inesperado control de calidad de la marca. “Nunca tengo suerte en estos sorteos”, comentó con ironía uno de los usuarios. Por su parte, otro internauta apeló a recuerdos de la infancia y añadió: “Esto es como cuando éramos niños y las cajas de cereales venían con un juguete adentro”.