Viral: un robot intentó bailar "Billie Jean" y terminó cayéndose en pleno escenario

Un nuevo hecho vinculado al avance frenético de la tecnología tuvo repercusión mundial. Un robot diseñado para bailar protagonizó una escena inesperada que se volvió viral , luego de caer de manera aparatosa mientras ejecutaba una coreografía al ritmo de “ Billie Jean ”, el emblemático tema de Michael Jackson .

Redes sociales. Compró una aspiradora robot pero el resultado la hizo enojar y el video fue viral

El episodio fue registrado por personas que estaban en el lugar observando la performance y, en poco tiempo, comenzó a difundirse en redes sociales , donde millones de usuarios reaccionaron con asombro y humor ante el fallido del dispositivo tecnológico .

En las imágenes se puede ver al androide , vestido con una camiseta blanca , realizando distintos movimientos de baile sobre el escenario , mientras el público lo filma con sus celulares .

El androide realizaba una coreografía inspirada en Michael Jackson cuando perdió el equilibrio, cayó frente al público y debió ser retirado.

El robot intentó hacer el moonwalk y terminó en el piso

En el espectáculo, el robot se acercó a una escalera situada en uno de los laterales del escenario y estuvo a punto de desestabilizarse.

No obstante, consiguió recuperar el equilibrio y siguió con la presentación, llegando incluso a intentar el icónico “moonwalk” que hizo famoso Michael Jackson.

El momento se volvió viral en redes sociales.

Pocos segundos más tarde, el androide regresó hacia esa misma zona y, en esta ocasión, no logró evitar el desnivel del piso.

Como consecuencia, el robot cayó de forma repentina y aparatosa sobre el escenario, quedando completamente inmóvil mientras las luces continuaban encendidas a su alrededor.

Tuvieron que arrastrarlo fuera del escenario

Luego del incidente, un integrante del equipo técnico subió de inmediato al escenario, tomó al robot por la zona del cuello y lo retiró arrastrándolo fuera de la escena.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/DailyLoud/status/2057075845030719932&partner=&hide_thread=false A robot collapsed and fell while trying to dance to Michael Jackson’s “Billie Jean” pic.twitter.com/KTwINIaLC1 — Daily Loud (@DailyLoud) May 20, 2026

El registro del accidente no tardó en difundirse en redes sociales, donde se volvió viral y desató una gran cantidad de chistes y comentarios por parte de los usuarios.

En ese contexto, muchos internautas compararon la situación con una caída humana y se mostraron impactados por lo “real” que resultó el fallo del androide.