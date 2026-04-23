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23 de abril de 2026 - 10:34
Naturaleza.

Sapos, serpientes y lagartijas únicos en el mundo: el tesoro natural que tiene Bolivia cerca de Jujuy

A pasos de la frontera de Jujuy, la selva de Yungas en Bolivia guarda una biodiversidad única que no se encuentra en ningún otro rincón del mundo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Sapos, serpientes y lagartijas únicos en el mundo

Sapos, serpientes y lagartijas únicos en el mundo

Sapo Bolivia

En la frontera de Jujuy con Bolivia existe una selva que guarda uno de los secretos mejor guardados de América del Sur. Se extiende por las laderas orientales de la cordillera de Los Andes, en territorio boliviano. Una zona de biodiversidad extraordinaria que, sin embargo, pocos del lado argentino conocen.

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Un ecosistema único

La selva de Yungas no es un bosque cualquiera. Su ubicación, en la transición entre las cumbres andinas y las llanuras amazónicas, genera condiciones climáticas y geográficas que favorecen una fauna y flora de una riqueza excepcional. Tanto, que una expedición universitaria conformada por estudiantes de las universidades de Oxford y Glasgow, en Gran Bretaña, y la Universidad Mayor San Simón, de Bolivia, encontró allí al menos siete especies en un solo relevamiento hace algunos años.

Entre los hallazgos destacaron nuevas especies de ranas, sapos, serpientes y lagartijas. Pero el dato que más llamó la atención fue el de los sapos: "El 15% de los sapos en este sitio no se encuentra en ninguna otra parte del mundo, y estos dos nuevos son realmente importantes", explicó Ross McLeod, encargado del proyecto.

Una lechuza que amplió el mapa

Uno de los descubrimientos más sorprendentes no fue una nueva especie sino la confirmación de una presencia inesperada. En un valle casi inexplorado de Yungas apareció una lechuza que hasta entonces solo estaba registrada en Perú. El hallazgo demostró que el hábitat de esa especie es considerablemente más amplio de lo que se creía, extendiendo el mapa de su distribución hacia Bolivia.

Un área protegida con proyección

Los resultados de la expedición tuvieron consecuencias concretas. El bosque donde se realizaron los hallazgos fue designado área protegida por las autoridades locales bolivianas. "Esperamos que las agencias de conservación de Bolivia utilicen esta información para desarrollar un plan para la zona", señaló McLeod.

Para los expertos, los descubrimientos demuestran que la variedad de fauna en Bolivia puede ser mucho más grande de lo que se creía. Una biodiversidad que, en gran parte, todavía espera ser explorada.

A pasos de Jujuy

Lo más llamativo de todo esto es la proximidad. Yungas no es una selva remota e inaccesible. Está del otro lado de la frontera, en el mismo corredor geográfico que conecta el norte argentino con Bolivia. La misma zona que miles de jujeños cruzan para ir de compras a Bermejo o Villazón es también la puerta de entrada a uno de los ecosistemas más ricos y diversos del continente.

Sapo Bolivia
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