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22 de abril de 2026 - 21:27
Se viene.

Cuánto cuesta hacer un locro pulsudo para el Día del Trabajador en Jujuy

A días del 1 de mayo, un carnicero jujeño detalló cuánto cuesta este año preparar un locro pulsudo para compartir en familia o con amigos.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

A pocos días del 1 de mayo, una de las comidas más elegidas por los jujeños vuelve a estar en el centro de la mesa: el locro. En una entrevista con Canal 4, Martín, carnicero de Jujuy, contó cuánto cuesta este año preparar un buen locro pulsudo y aseguró que muchas personas ya comenzaron a comprar los ingredientes para adelantarse a posibles aumentos.

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“En este momento tenemos precios bajos”, explicó al detallar algunos de los productos más buscados. Según precisó, el huesito está a $4.300, mientras que el mondongo, la pancita y el chorizo cuadrado rondan los $3 mil. A eso se suman la patita, que cuesta $3.200, y la alita de pecho, que se consigue por unos $2 mil.

Cuánto cuesta hacer un locro en Jujuy

Cuánto cuesta hacer un locro para el 25 de mayo (Foto ilustrativa)
Cuánto cuesta hacer un locro para el Día del Trabajador (Foto ilustrativa)

Cuánto cuesta hacer un locro para el Día del Trabajador (Foto ilustrativa)

De acuerdo con el cálculo que realizó el carnicero, solo para arrancar con la base del locro o el puchero se necesitan entre $35 mil y $40 mil. Pero eso no es todo, porque también hay que sumar otros ingredientes fundamentales.

“¿Qué más lleva un locro pulsudo? El maíz y el poroto”, señaló. En ese sentido, indicó que el maíz está alrededor de $6 mil y el poroto cerca de $8 mil. Además, el zapallo se ubica entre $3.200 y $4 mil.

En cuanto a la carne, explicó que también puede incorporarse algún corte blando, con valores que rondan entre $14 mil y $15 mil. Con todos esos elementos, estimó que preparar un locro completo puede costar entre $40 mil, $45 mil y hasta $50 mil, pensado para compartir entre 10 y 12 personas.

La gente ya compra con anticipación

Martín remarcó que la demanda empezó a crecer y que muchas familias decidieron adelantar las compras. “La gente ya está llevando para hacerlo y desde la mañana se está preparando todo. Están pidiendo muchísimo”, contó.

Según explicó, muchos clientes prefieren asegurarse la mercadería ahora por la incertidumbre sobre los precios. “Se anuncia por ahí que sube, por otro lado que baja, pero no hay ningún movimiento claro”, dijo. Por eso, afirmó que varias personas compran con tiempo para no quedarse sin carne ni afrontar un costo mayor en los próximos días.

Además, mencionó que otro producto que está teniendo mucha salida es el chorizo dorado, que también se suma a la lista de ingredientes más buscados en la previa del Día del Trabajador.

Embed - PRECIO DEL LOCRO POR EL DÍA DEL TRABAJADOR

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