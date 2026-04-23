Encuentran muerta a una mujer en Jujuy e investigan posible hantavirus

Hallaron a una mujer sin vida en Jujuy e investigan posible hantavirus.

Una mujer de 74 años apareció sin vida en su vivienda ubicada sobre avenida Párroco Marshke de San Salvador de Jujuy durante la mañana del martes 22 de abril. El hallazgo ocurrió cerca de las 9:30, luego de que una vecina advirtiera que no la veía desde hacía varios días. Personal policial y peritos intervienen en el caso, con una línea de investigación que apunta a un posible cuadro de hantavirus.

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El procedimiento inició tras un aviso vecinal que generó preocupación en la zona. Al llegar al domicilio, efectivos observaron desde el exterior a una mujer tendida en el suelo del interior de la casa, lo que motivó la activación del protocolo correspondiente.

En el lugar trabajaron distintas áreas para avanzar con las primeras actuaciones y preservar la escena.

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Intervención policial y peritajes en el lugar

Efectivos de la Unidad Policial de Control de Admisión y Registro (UPCAR) acudieron en primera instancia y dieron participación a personal de la Seccional 6°. También arribaron peritos de Criminalística junto a especialistas del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Las tareas se desarrollaron bajo directivas de la ayudante fiscal, quien dispuso las diligencias iniciales para establecer las circunstancias del hecho. En paralelo, se logró confirmar la identidad de la mujer hallada en el interior de la vivienda.

Durante el operativo, el médico de Policía no realizó el examen del cuerpo en el lugar debido a la falta de protocolo de bioseguridad ante un posible caso de hantavirus, situación que condicionó el procedimiento sanitario.

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Traslado del cuerpo y línea de investigación

Ante este escenario, se ordenó el traslado del cuerpo hacia la morgue judicial del barrio Alto Comedero para la realización de estudios que permitan determinar con precisión la causa del fallecimiento.

El procedimiento quedó a cargo de personal de Bomberos, que intervino con un móvil para concretar el desplazamiento del cuerpo bajo medidas preventivas.

Las primeras hipótesis señalan que el deceso podría estar vinculado a hantavirus, aunque esa versión queda sujeta a los resultados de los análisis forenses que se realizan en las próximas horas.