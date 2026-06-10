La provincia de Jujuy participa del II Encuentro Mundial de Veteranos de Guerra , un importante evento internacional que se desarrolla en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que convoca a representantes de más de 15 países de América. Bajo el lema “Honor, Soberanía y Paz”, la iniciativa busca generar espacios de intercambio, reflexión y cooperación en torno a la defensa de la soberanía, la construcción de la paz y el reconocimiento de quienes sirvieron a sus naciones.

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La delegación jujeña está integrada por el presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Jujuy, héroe de Malvinas Antonio Leguina; la Dra. María Eugenia Jamarlli, asesora de la Federación Nacional de Veteranos de Guerra de la República Argentina “2 de Abril”; además de Rosendo Jurado, Mario Rodríguez y otros excombatientes de la provincia que participan de las distintas actividades previstas.

La actividad es organizada por la Federación Nacional de Veteranos de Guerra de la República Argentina “2 de Abril” junto a la Alianza Mundial de Veteranos, y cuenta con delegaciones de Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Canadá, México, Estados Unidos y República Dominicana, entre otros países.

El objetivo principal es fortalecer los vínculos entre veteranos del continente, compartir experiencias y debatir sobre temas relacionados con la soberanía, la seguridad, la historia militar y el rol social de quienes participaron en conflictos armados.

Conferencias sobre soberanía, paz y memoria

La jornada central del encuentro incluye conferencias y ponencias internacionales sobre una amplia variedad de temas vinculados a la realidad de los veteranos y los desafíos actuales de las naciones americanas.

Entre los ejes de debate figuran la soberanía y el papel de los veteranos, las amenazas a la soberanía nacional, la justicia transicional, la criminología en jóvenes, la historia militar de la Guerra de Malvinas, la situación de los policías retirados y el rol del veterano como actor moral y social en la construcción de la paz.

También se abordarán cuestiones vinculadas a la soberanía en Perú y la visión de una Argentina bicontinental con eje en las Islas Malvinas y Tierra del Fuego.

Las exposiciones estarán a cargo de representantes de República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Colombia, México, Canadá, Panamá y Perú.

Actividades institucionales y fortalecimiento de lazos

Además de las conferencias, el programa contempla actividades institucionales destinadas a fortalecer los vínculos entre las organizaciones participantes.

Entre ellas se destacan una visita al Centro de Oficiales de la Prefectura Naval Argentina (COPNA), el intercambio de presentes institucionales y un almuerzo de despedida que marcará el cierre del encuentro.

El compromiso permanente con la causa Malvinas

El presidente de la Federación Nacional de Veteranos de Guerra de la República Argentina, Ramón López, destacó la importancia del evento como espacio de integración y aprendizaje mutuo.

“Estamos preparados para recibir a nuestros hermanos que nos traerán y compartirán sus experiencias. Se trabajó para que a todos nos sirva escucharnos e intercambiar pensamientos sobre soberanía, honor y paz”, expresó.

La presencia jujeña en este encuentro internacional reafirma el compromiso de la provincia con la causa Malvinas, la defensa de la soberanía nacional y el reconocimiento permanente a quienes sirvieron a la Patria. De esta manera, Jujuy vuelve a tener representación en un escenario de alcance mundial, llevando la voz de sus veteranos y fortaleciendo los lazos de fraternidad entre los pueblos de América.