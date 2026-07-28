Cayó en Jujuy la banda narco "del brujo" con 61 kilos de cocaína

Una organización dedicada al tráfico de cocaína fue desarticulada tras una investigación federal que tuvo como punto clave un procedimiento realizado sobre la Ruta Nacional 9 , en Jujuy. En el operativo, Gendarmería Nacional secuestró 61 kilos 514 gramos de cocaína que eran trasladados ocultos dentro de un vehículo acondicionado.

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La droga estaba distribuida en 58 paquetes y fue detectada durante una inspección en la que intervino un perro antinarcóticos. Los panes estaban escondidos en sectores del torpedo y los zócalos del rodado, una modalidad utilizada para dificultar los controles en ruta.

El procedimiento se concretó luego de una investigación de varios meses encabezada por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Salta”, con apoyo de gendarmes de investigaciones de Jujuy y La Quiaca .

Durante las tareas, los investigadores detectaron un vehículo sospechoso que se desplazaba con estupefacientes y solicitaron colaboración a personal de la Sección Tres Cruces del Escuadrón 21 “La Quiaca” , que realizaba controles sobre la Ruta Nacional 9. En la inspección, el perro detector marcó la presencia de droga y permitió descubrir los compartimentos donde estaba oculto el cargamento.

Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 61,514 kilos.

Allanamientos en Jujuy, Salta y una cárcel federal

A partir del secuestro de la droga, el Juzgado Federal de Jujuy ordenó 12 allanamientos simultáneos para avanzar sobre la estructura de la organización. Los procedimientos se realizaron en San Salvador de Jujuy, La Quiaca, la localidad salteña de General Güemes y también en una cárcel federal.

En ese establecimiento penitenciario se encontraba alojado uno de los integrantes investigados, quien, de acuerdo con la pesquisa, habría continuado coordinando maniobras mediante el uso de un teléfono celular. Los operativos terminaron con personas detenidas y un importante secuestro de elementos vinculados a la causa, entre ellos vehículos, armas, municiones, teléfonos celulares, computadoras y dinero en efectivo.

Los delincuentes protegían la carga con rituales de magia negra (Foto: Gendarmería Nacional Argentina).

Qué secuestraron durante los procedimientos

Además de la droga, los investigadores incautaron 12 vehículos, entre ellos dos camiones, una pistola, dos chalecos antibalas, municiones de distintos calibres, 40 teléfonos celulares de alta gama, cuatro notebooks y nueve pendrives. También se secuestró dinero en efectivo: 1.618.650 pesos argentinos y 26.000 dólares estadounidenses.

Estos elementos serán analizados para reconstruir el funcionamiento de la organización, los contactos entre sus integrantes, los posibles destinos de los cargamentos y la ruta del dinero vinculada al tráfico de drogas.

El dato llamativo: una supuesta ofrenda junto a la cocaína

Uno de los aspectos más llamativos del caso fue el hallazgo de una supuesta ofrenda vinculada a rituales de “magia negra” dentro del mismo compartimento donde estaba escondida la droga. Entre los elementos había huesos, patas de animales, collares, frutos, yerba mojada, un destornillador y una fotografía.

Según la investigación, esos objetos habrían sido utilizados por integrantes de la organización como una forma simbólica de “proteger” los cargamentos durante el traslado. Sin embargo, la Fiscalía determinó luego que no tenían relación directa con la causa judicial, por lo que quedaron fuera del eje probatorio del expediente.

El dato genera impacto, pero la investigación se concentra en la estructura narco, el traslado de la cocaína, los vehículos acondicionados y las responsabilidades penales de los involucrados.

Una organización con vínculos en la frontera

La causa apunta a una organización con integrantes de ambos lados de la frontera. La droga habría ingresado desde Bolivia hacia la zona de Casira, utilizando pasos no habilitados. Una vez en territorio argentino, los estupefacientes eran ocultos en distintos vehículos para su posterior traslado hacia otros puntos del país.

La investigación continúa bajo la órbita de la PROCUNAR NOA y del Juzgado de Garantías Federal N°1 de Jujuy. El objetivo ahora es establecer el grado de participación de cada detenido, identificar posibles conexiones pendientes y reconstruir el circuito completo de la cocaína desde su ingreso al país hasta su destino final.

Puntos claves