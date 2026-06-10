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10 de junio de 2026 - 09:49
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Cerraron el Paso de Jama por viento blanco en este miércoles 10 de junio

El Paso de Jama, que conecta Jujuy con Chile permanece cerrado por condiciones climáticas adversas, con nubosidad parcial y viento fuerte.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Paso de Jama:&nbsp; viento blanco

Paso de Jama:  viento blanco

El Paso de Jama, principal conexión internacional de Jujuy con Chile, no está habilitado este miércoles 10 de junio debido a las malas condiciones climáticas en la zona cordillerana. Según el reporte diario de los complejos fronterizos de la provincia de El Loa, se registra viento blanco entre los kilómetros 48,500 y 63,100.

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La situación afecta al Complejo Fronterizo Integrado Jama, que permanece cerrado para todo tipo de circulación. El informe también detalla que en el sector hay nubosidad parcial con viento fuerte, por lo que se recomienda a quienes tenían previsto viajar no dirigirse hacia el paso sin antes consultar el estado actualizado de la ruta.

En este caso, la restricción responde al fenómeno conocido como viento blanco, que reduce fuertemente la visibilidad y vuelve riesgosa la circulación en zonas de altura. Por ese motivo, el complejo fue informado como “no habilitado” en el primer reporte diario emitido este miércoles.

Paso de Jama nevado
Paso de Jama (imagen de archivo)

Paso de Jama (imagen de archivo)

Cómo están los otros pasos fronterizos

Complejo Fronterizo Ollagüe: habilitado.

Horario: de 8:00 a 18:30 para transporte de carga y de 8:00 a 20:00 para el resto de los vehículos.

Observación: ruta transitable con precaución entre los kilómetros 0 y 195.

Complejo Fronterizo Hito Cajón: no habilitado.

Horario: sin atención por el estado del camino.

Observación: camino escarchado entre los kilómetros 42 y 63,100, informado como no transitable.

Complejo Fronterizo Integrado Sico: habilitado solo para transporte de carga.

Horario: de 8:00 a 18:00 del lado chileno.

Observación: ruta transitable entre los kilómetros 130 y 312.

Complejo Fronterizo San Pedro de Atacama: habilitado.

Horario: de 8:00 a 18:00.

Observación: clima despejado.

Recomendación para quienes deban viajar a Chile

Ante este tipo de condiciones, la recomendación principal es verificar el estado de los pasos antes de iniciar el viaje, especialmente en zonas de altura donde el clima puede cambiar rápidamente.

En el caso de Jama, al estar no habilitado, no se permite el cruce hasta que las condiciones mejoren y las autoridades informen una nueva actualización.

Lo que tenés que saber

  • El Paso de Jama no está habilitado este miércoles 10 de junio.
  • La restricción se debe a viento blanco entre los kilómetros 48,500 y 63,100.
  • El clima en la zona es de nubosidad parcial con viento fuerte.
  • No se permite la circulación hasta una nueva actualización oficial.

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