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25 de julio de 2026 - 21:24
Emergencia.

Misiones: 41 familias evacuadas y la Garganta del Diablo sigue cerrada

Misiones mantiene evacuadas a 41 familias en El Soberbio y cerró la Garganta del Diablo por el alto caudal de los ríos.

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Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Misiones 41 familias evacuadas y la Garganta del Diablo sigue cerrada (4)

El Gobierno de Misiones mantiene activo un amplio operativo por la crecida de los ríos Uruguay e Iguazú. En El Soberbio, 41 familias continúan fuera de sus hogares, mientras el Circuito Garganta del Diablo permanece cerrado de manera preventiva dentro del Parque Nacional Iguazú.

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La situación afecta a distintos puntos de la provincia y obligó a las autoridades a reforzar las tareas de asistencia, prevención y control. El gobernador Hugo Passalacqua convocó al Comité Provincial de Emergencia para coordinar el trabajo entre municipios, fuerzas de seguridad, bomberos y organismos provinciales.

Entre las medidas dispuestas se encuentran el acondicionamiento de centros de evacuación, la limpieza de desagües y alcantarillas, la poda preventiva de árboles y el seguimiento permanente de los pronósticos y de los niveles de los cursos de agua.

Misiones mantiene la asistencia en El Soberbio

La crecida del río Uruguay obligó a evacuar preventivamente a 41 familias de El Soberbio, integradas por un total de 104 personas. Parte de los afectados fue trasladada a un centro de asistencia, mientras que otros se alojaron temporalmente en viviendas de familiares y personas cercanas.

Aunque el agua comenzó a retroceder en la zona costera, las autoridades resolvieron postergar el regreso a los hogares. La decisión responde al pronóstico de nuevas lluvias y a la posibilidad de que el río vuelva a crecer durante los próximos días.

Los equipos municipales y provinciales continúan recorriendo los barrios próximos al río, brindando asistencia y evaluando las condiciones de las viviendas. La prioridad es evitar que las familias regresen antes de que los inmuebles y los accesos sean considerados seguros.

Por qué cerraron la Garganta del Diablo

El cierre del Circuito Garganta del Diablo responde específicamente al aumento del caudal del río Iguazú y no a la crecida del río Uruguay. La restricción fue adoptada de forma preventiva para proteger a los visitantes y al personal que trabaja dentro del área protegida.

Durante el monitoreo realizado este sábado a las 9, el río Iguazú registraba un caudal de 8.230 metros cúbicos por segundo. Las autoridades indicaron que el descenso era lento y que el circuito continuaría inhabilitado hasta que las condiciones permitieran una reapertura segura.

A pesar de esta medida, el Parque Nacional Iguazú continúa recibiendo visitantes. Los circuitos Superior, Inferior y Sendero Verde permanecen habilitados, mientras se mantiene el seguimiento hidrológico en la zona de las Cataratas.

También fueron suspendidas las excursiones náuticas del sector argentino por razones de seguridad. La situación será evaluada de manera permanente y cualquier modificación será comunicada por los responsables del parque y la empresa concesionaria.

Continúa el operativo preventivo

El Gobierno provincial anticipó que el escenario de lluvias intensas y crecidas podría repetirse, especialmente por las precipitaciones registradas en el sur de Brasil, que influyen directamente sobre el comportamiento de los ríos de la región.

Por ese motivo, los municipios fueron instruidos para mantener activos sus comités locales, revisar los espacios destinados a evacuados y reforzar la limpieza de sectores considerados críticos.

Misiones: 41 familias evacuadas y la Garganta del Diablo sigue cerrada

Misiones: 41 familias evacuadas y la Garganta del Diablo sigue cerrada

Las autoridades recomendaron respetar los cierres preventivos, evitar acercarse a costas y zonas inundadas y seguir únicamente la información difundida por organismos oficiales.

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