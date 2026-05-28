Así es el pueblo de Misiones con encanto europeo y paisajes llenos de flores.

Argentina tiene una amplia variedad de destinos para hacer unas escapadas , y entre ellos se destaca Ruiz de Montoya , un pequeño pueblo perteneciente al departamento Libertador General San Martín . Este sitio resulta particular porque forma parte del circuito provincial denominado “Región de las Flores” , reconocido por su riqueza y diversidad natural .

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Cuenta con alrededor de 4.500 habitantes y presenta una marcada impronta de origen europeo , lo que le otorga un importante legado cultural , especialmente vinculado a inmigrantes provenientes de Suiza y Alemania . A lo largo del tiempo también se sumaron pobladores de Brasil y Paraguay , lo que contribuyó a conformar una comunidad diversa y con múltiples influencias culturales .

En los alrededores de este pueblo se pueden encontrar múltiples paisajes y sitios para explorar, caracterizados por una vegetación abundante y escenarios naturales de gran belleza que invitan a la contemplación.

Ruiz de Montoya es un municipio argentino de la provincia de Misiones.

Cabe destacar que la zona es reconocida por la elaboración de una de las yerbas mate más valoradas del país. En particular, se distingue la Cooperativa Agrícola Tucanguá , responsable de esta producción, que además cuenta con una de las certificaciones orgánicas más importantes a nivel nacional .

Dónde queda Ruiz de Montoya

Ruiz de Montoya es un municipio de la República Argentina, perteneciente a la provincia de Misiones y ubicado dentro del departamento Libertador General San Martín. Se encuentra en una zona próxima a las localidades de El Porvenir y Cuñapirú.

Se puede llegar en auto, realizando un viaje de 2 horas y 40 minutos en total, saliendo desde Puerto Iguazú.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Ruiz de Montoya?

Recorrer el gran salto, considerado el principal atractivo del parque provincial. A lo largo del tiempo, la erosión provocada por las aguas del arroyo Cuñá Pirú dio origen a esta imponente cascada de 64 metros de altura, ubicada dentro de un profundo cañadón rodeado por una densa selva.

Conocer Osununú, una reserva privada dedicada a la conservación del monte nativo. Este espacio se encuentra junto al río y dispone de siete miradores, además de una destacada terraza con vistas al río Paraná. Actualmente, su preservación está a cargo de la Fundación Temaikén.

El pueblo mágico de Misiones con infuencias europeas que está repleto de flores.

El Parque Provincial Teyú Cuare es una reserva natural ubicada a orillas del imponente río Paraná, con una extensión aproximada de 78 hectáreas. Se trata de una opción ideal para quienes disfrutan observar y comprender el entorno natural, ya que permite ascender al Peñón y contemplar vistas panorámicas desde unos 120 metros de altura, además de apreciar la flora y fauna local desde sus distintos miradores y recorrer senderos de trekking.

Asimismo, es posible visitar Puerto Iguazú, situada a pocas horas del área, para recorrer sus calles, disfrutar de su propuesta gastronómica y conocer sus comercios y espacios locales.

Osununú, una reserva privada en Misiones.

Cómo llegar a Ruiz de Montoya

El acceso puede realizarse en vehículo particular, con un trayecto aproximado de 2 horas y 40 minutos partiendo desde Puerto Iguazú. El recorrido implica tomar la Ruta Nacional 12 y avanzar unos 186 kilómetros hasta la zona de Villa Ackermann.

A partir de ese punto, se realiza un giro hacia la izquierda para incorporarse a la Avenida de los Inmigrantes, un tramo adicional de aproximadamente 6 kilómetros.