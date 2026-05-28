jueves 28 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de mayo de 2026 - 17:52
País.

Así es el pueblo de Misiones con encanto europeo y paisajes llenos de flores

Es un rincón lleno de naturaleza y con múltiples propuestas al aire libre. Cascadas, reservas y miradores se suman a sus opciones culturales y gastronómicas.

+ Seguir en
viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
Así es el pueblo de Misiones con encanto europeo y paisajes llenos de flores. &nbsp;

Así es el pueblo de Misiones con encanto europeo y paisajes llenos de flores.

 

Argentina tiene una amplia variedad de destinos para hacer unas escapadas, y entre ellos se destaca Ruiz de Montoya, un pequeño pueblo perteneciente al departamento Libertador General San Martín. Este sitio resulta particular porque forma parte del circuito provincial denominado “Región de las Flores”, reconocido por su riqueza y diversidad natural.

Lee además
Este pueblo rural se destaca por su rica tradición e historia de inmigrantes.
País.

El encantador pueblo de Entre Ríos que sorprende con su belleza y tranquilidad a los turistas
Tucunuco se ubica en el departamento de Jáchal, provincia de San Juan.
País.

San Juan y un pueblo fantasma sobre la Ruta 40 para recorrer entre ruinas e historia

Cuenta con alrededor de 4.500 habitantes y presenta una marcada impronta de origen europeo, lo que le otorga un importante legado cultural, especialmente vinculado a inmigrantes provenientes de Suiza y Alemania. A lo largo del tiempo también se sumaron pobladores de Brasil y Paraguay, lo que contribuyó a conformar una comunidad diversa y con múltiples influencias culturales.

Ruiz de Montoya es un municipio argentino de la provincia de Misiones.

En los alrededores de este pueblo se pueden encontrar múltiples paisajes y sitios para explorar, caracterizados por una vegetación abundante y escenarios naturales de gran belleza que invitan a la contemplación.

Cabe destacar que la zona es reconocida por la elaboración de una de las yerbas mate más valoradas del país. En particular, se distingue la Cooperativa Agrícola Tucanguá, responsable de esta producción, que además cuenta con una de las certificaciones orgánicas más importantes a nivel nacional.

Dónde queda Ruiz de Montoya

Ruiz de Montoya es un municipio de la República Argentina, perteneciente a la provincia de Misiones y ubicado dentro del departamento Libertador General San Martín. Se encuentra en una zona próxima a las localidades de El Porvenir y Cuñapirú.

Se puede llegar en auto, realizando un viaje de 2 horas y 40 minutos en total, saliendo desde Puerto Iguazú.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Ruiz de Montoya?

Recorrer el gran salto, considerado el principal atractivo del parque provincial. A lo largo del tiempo, la erosión provocada por las aguas del arroyo Cuñá Pirú dio origen a esta imponente cascada de 64 metros de altura, ubicada dentro de un profundo cañadón rodeado por una densa selva.

Conocer Osununú, una reserva privada dedicada a la conservación del monte nativo. Este espacio se encuentra junto al río y dispone de siete miradores, además de una destacada terraza con vistas al río Paraná. Actualmente, su preservación está a cargo de la Fundación Temaikén.

El pueblo mágico de Misiones con infuencias europeas que está repleto de flores.

El Parque Provincial Teyú Cuare es una reserva natural ubicada a orillas del imponente río Paraná, con una extensión aproximada de 78 hectáreas. Se trata de una opción ideal para quienes disfrutan observar y comprender el entorno natural, ya que permite ascender al Peñón y contemplar vistas panorámicas desde unos 120 metros de altura, además de apreciar la flora y fauna local desde sus distintos miradores y recorrer senderos de trekking.

Asimismo, es posible visitar Puerto Iguazú, situada a pocas horas del área, para recorrer sus calles, disfrutar de su propuesta gastronómica y conocer sus comercios y espacios locales.

Osununú, una reserva privada en Misiones.

Cómo llegar a Ruiz de Montoya

El acceso puede realizarse en vehículo particular, con un trayecto aproximado de 2 horas y 40 minutos partiendo desde Puerto Iguazú. El recorrido implica tomar la Ruta Nacional 12 y avanzar unos 186 kilómetros hasta la zona de Villa Ackermann.

A partir de ese punto, se realiza un giro hacia la izquierda para incorporarse a la Avenida de los Inmigrantes, un tramo adicional de aproximadamente 6 kilómetros.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El encantador pueblo de Entre Ríos que sorprende con su belleza y tranquilidad a los turistas

San Juan y un pueblo fantasma sobre la Ruta 40 para recorrer entre ruinas e historia

Así es el pueblo argentino que reúne miradores, saltos de agua y artesanías

El pueblo de la Rioja con 3.000 habitantes que sorprende con paisajes únicos para hacer aventuras

El pueblo escondido de San Luis con termas ideales para relajarse y encontrar la paz

Lo que se lee ahora
Vacaciones de invierno en Tucumán 2026
País.

Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en Tucumán

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

tra vez un auto circulaba en contramano por ruta 66
Jujuy.

Otra vez un auto circulaba en contramano por ruta 66: es el segundo en una semana

Activaron la búsqueda de una adolescente desaparecida en Jujuy
Urgente.

Activaron la búsqueda de una adolescente desaparecida en Jujuy

River Plate vs Blooming de Bolivia
Deportes.

River Plate le ganó a Blooming y clasificó a los octavos de la Copa Sudamericana

Choque fatal sobre RN 66: identificaron al joven y revelaron detalles del siniestro
Jujuy.

Choque fatal sobre RN 66: identificaron al joven y revelaron detalles del siniestro

Aseguran que Gisela Bernal podría ser desalojada de su casa en Palermo. video
Espectáculos.

La famosa jujeña que podría ser desalojada de su casa en Palermo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel