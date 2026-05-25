El encantador pueblo de Entre Ríos que sorprende con su belleza y tranquilidad a los turistas

Este pueblo rural se destaca por su rica tradición e historia de inmigrantes.

Cerca de Gualeguaychú está Urdinarrain , que combina patrimonio histórico , expresiones culturales y paisajes naturales en un ambiente sereno ideal para unas escapadas dentro de Argentina . Este pueblo de Entre Ríos llama la atención por su identidad bien marcada.

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Se trata de un destino donde se mantiene el ritmo calmo característico de la vida rural , aunque con servicios y comodidades propias de la vida moderna .

Entre sus principales encantos se destaca el fuerte vínculo con sus costumbres y tradiciones . A lo largo del año, la localidad propone distintas celebraciones y actividades que ponen en valor su historia y su cultura . A esto se suman espacios museísticos que permiten recorrer su desarrollo a través del tiempo, además de un balneario perfecto para quienes buscan relajarse en contacto con la naturaleza y disfrutar de la tranquilidad del entorno .

Situado en Gualeguaychú, al sur de la provincia de Entre Ríos.

Con una muy buena calidad de vida y una marcada preocupación por el cuidado de su ambiente , Urdinarrain se presenta como una alternativa ideal para quienes desean desconectarse del bullicio propio de las grandes urbes . Tanto por su propuesta cultural como por sus paisajes y la hospitalidad de su gente , este destino viene captando cada vez más la atención de visitantes que buscan descubrir opciones turísticas diferentes dentro del país.

Urdinarrain, un pueblo del norte.

Dónde queda Urdinarrain

Urdinarrain se localiza en el sector sudeste de la provincia de Entre Ríos, formando parte del departamento de Gualeguaychú.

Está situado a unos 60 kilómetros de la ciudad homónima, a 240 kilómetros de Paraná y a cerca de 278 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Su vía de ingreso principal es la Ruta Provincial N.º 20, lo que facilita el arribo desde diferentes zonas de la región.

Este pueblo rural se destaca por su rica tradición e historia de inmigrantes, en la que el ferrocarril ha jugado un papel crucial para su desarrollo.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Urdinarrain?

Este rincón de Entre Ríos propone una amplia variedad de propuestas y puntos de interés para quienes lo visitan. Entre las opciones más destacadas y elegidas con mayor frecuencia por los turistas se incluyen:

Conocer el balneario Arenas Blancas , un entorno natural que combina una playa de arena con áreas verdes pensadas para el relax , el descanso o la realización de un picnic al aire libre .

, un entorno que combina una con pensadas para el , el o la realización de un . Recorrer el Museo Histórico Regional , ubicado en lo que antiguamente fue la estación ferroviaria , donde se conserva y exhibe parte del pasado y la identidad del pueblo .

, ubicado en lo que antiguamente fue la , donde se conserva y exhibe parte del y la . Visitar el Museo del Caballo, un espacio dedicado a la historia local en el que se exhiben antiguos carruajes, aperos y distintas herramientas vinculadas a esta tradición.

Urdinarrain, el pueblo de Entre Ríos que muchos pasaban por alto y sorprende.

Explorar el Museo Regional Agrícola a cielo abierto , donde se pueden observar maquinarias históricas que reflejan la evolución de las tareas agrícolas en la zona.

, donde se pueden observar que reflejan la evolución de las en la zona. Disfrutar del Parque Paseo San Martín , un área verde que cuenta con juegos para niños , senderos y espacios adecuados para caminar y relajarse .

, un área verde que cuenta con , y espacios adecuados para y . Ser parte de celebraciones tradicionales como la Fiesta Provincial del Caballo, la Fiesta Regional de la Cerveza o la Fiesta del Inmigrante, eventos que ponen en valor la riqueza cultural y la diversidad del pueblo.

Atardecer entre las vides de Urdinarrain.

Cómo llegar a Urdinarrain

Para viajar a Urdinarrain desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido habitual consiste en tomar la Ruta Nacional 9 o bien la Autopista Panamericana por el ramal hacia Escobar hasta llegar a la zona de Zárate. Desde allí, el trayecto continúa por la Ruta Nacional 12 y, al arribar a Ceibas, se debe tomar la salida que conecta con la Ruta Provincial 20.

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A partir de ese punto, tras transitar alrededor de 43 kilómetros, se accede finalmente al ingreso de la localidad. El desplazamiento en auto tiene una duración estimada de unas 3 horas.

En el caso de quienes parten desde el norte entrerriano, el acceso se realiza por la Ruta Nacional 127, enlazando luego con la Ruta Provincial 6 y posteriormente con la Ruta Provincial 20.