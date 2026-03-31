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31 de marzo de 2026 - 17:12
País.

El pueblo de Entre Ríos que ofrece calma y naturaleza con sus termas y paisajes imponentes

Ideal para desconectar sin recorrer largas distancias, ofrece paseos tranquilos y un entorno natural que invita a relajarse. Conocelo en detalle.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
Villa Elisa está ubicada en el centro-este de la provincia de Entre Ríos.

Villa Elisa está ubicada en el centro-este de la provincia de Entre Ríos.

En la provincia de Entre Ríos, Villa Elisa se perfila como un destino ideal para quienes buscan relajación y contacto con la naturaleza sin tener que recorrer largas distancias en vehículo. Perfecta para escapadas de fin de semana largo o para romper con la rutina en cualquier época del año, esta ciudad entrerriana propone una experiencia completa.

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Se trata de un destino del norte que cuenta con aguas termales y paisajes verdes que se llevan la atención de todos los turistas que visitan la zona.

Villa Elisa está ubicada en el centro-este de la provincia de Entre Ríos.

Dónde queda Villa Elisa, Entre Ríos

Villa Elisa se sitúa en la zona centro-este de Entre Ríos, dentro del Departamento de Colón, con un emplazamiento estratégico sobre la Autovía Nacional 14 (kilómetro 155). La ciudad se encuentra a tan solo 15 kilómetros del río Uruguay y aproximadamente 32 kilómetros de Colón, lo que facilita su acceso.

Gracias a esta ubicación, es un punto de partida ideal para explorar otros atractivos de la región. Por ejemplo, el Parque Nacional El Palmar, a apenas 50 kilómetros, destaca por sus extensos palmares y por los paisajes característicos del litoral argentino.

El palmar, Entre Ríos.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Villa Elisa, Entre Ríos?

El principal atractivo de Villa Elisa son sus aguas termales, que se destacan a nivel regional y nacional. El complejo Termas Villa Elisa, con una extensión de 41 hectáreas, se ubica entre los más completos del país, ofreciendo 10 piscinas con distintas temperaturas y funciones, junto con opciones de alojamiento, gastronomía, spa y actividades recreativas.

El predio se complementa con amplias áreas verdes provistas de sombra natural y un lago artificial de cuatro hectáreas. Para quienes desean combinar la experiencia termal con un toque cultural e histórico, la visita recomendada es a la Estancia Museo El Porvenir.

Villa Elisa nació en 1890, gracias al asentamiento de inmigrantes provenientes de Suiza, Francia e Italia. En la histórica casona del siglo XIX, que perteneció a Héctor de Elia, considerado el fundador de la localidad, es posible recorrer sus espacios y descubrir objetos, relatos y recuerdos que reconstruyen los primeros años de la comunidad.

Para una escapada gasolera, este pueblo de Entre Ríos ofrece contacto con la naturaleza, descanso en las termas y paseos tranquilos.

Las visitas guiadas ofrecen además una mirada profunda sobre cómo se consolidó la identidad de Villa Elisa. El museo abre sus puertas de miércoles a lunes, de 10 a 13 y de 17 a 20:30, permaneciendo cerrado los martes.

Si buscás sumergirte en un entorno natural y relajante, el Balneario Municipal El Rocha se presenta como una opción ideal. Situado a 9 kilómetros del centro de Villa Elisa (Ruta 130, kilómetro 7), cuenta con un arroyo de aguas poco profundas que brotan de manantiales, rodeado de vegetación autóctona que invita a disfrutar del día sin preocupaciones. El espacio permanece abierto de 8:00 a 24:00, desde el 1 de noviembre hasta el 31 de marzo.

Villa Elisa, Entre Ríos.

Para llegar a Villa Elisa, Entre Ríos, desde la Ciudad de Buenos Aires se puede conducir unas cuatro horas aproximadamente por la Ruta Nacional 14, un trayecto directo y cómodo, perfecto para organizar una escapada sin complicaciones. Alternativamente, en ómnibus de larga distancia, con salida desde Retiro, los boletos tienen un valor a partir de 30.000 pesos.

Con opciones que integran descanso, patrimonio y contacto con la naturaleza, Villa Elisa se perfila como un destino ideal para quienes buscan la sensación de una escapada prolongada sin alejarse demasiado. Es ese punto justo que muchos vecinos de Buenos Aires valoran cuando quieren desconectarse de la rutina y recargar energías cerca de casa.

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