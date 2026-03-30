Escapadas a Mendoza: descubrí el pueblo junto al río con nombre curioso y lleno de naturaleza

Entre los destinos más concurridos de Argentina se destaca Mendoza . Esta provincia atrae a cientos de turistas gracias a sus paisajes impresionantes , su riqueza cultural y sus diversas actividades que se pueden disfrutar. Se trata de un destino único del país que ofrece unas escapadas que conectan con la naturaleza de forma única.

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Mendoza es reconocida por sus vinos, bodegas y extensos viñedos , siendo la producción vitivinícola uno de los principales atractivos de la región, aunque no el único. La Cordillera de los Andes roba todas las miradas, y muchos de los pueblos locales ofrecen vistas panorámicas de ensueño hacia las montañas.

Uno de los rincones más singulares de la provincia tiene un nombre muy curioso : Las Vegas . Este destino mendocino , escondido entre arroyos cristalinos y rodeado de bosques de álamos , es ideal para quienes desean conectarse con la naturaleza y disfrutar de la tranquilidad del entorno.

La localidad de Las Vegas se encuentra dentro del distrito Potrerillos , en el departamento de Luján de Cuyo , provincia de Mendoza. Está situada a unos 80 kilómetros al oeste de la capital provincial y se presenta como el lugar perfecto para quienes buscan un destino sereno , con paisajes espectaculares y poca afluencia de turistas .

Dónde queda Las Vegas, Mendoza.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Las Vegas, Mendoza?

El mayor atractivo de Las Vegas es su maravilloso entorno natural. La forma más recomendable de explorar este pintoresco poblado mendocino es a través de caminatas y recorridos a pie. Los diversos senderos que atraviesan los cerros circundantes conducen a miradores naturales que regalan vistas panorámicas espectaculares.

Desde estos puntos también se pueden observar las especies autóctonas de la región, tanto de fauna como de flora. Guanacos y águilas son algunos de los protagonistas del paisaje, al igual que los bosques de álamos que rodean el área.

Qué puedo hacer en Las Vegas, Mendoza.

Además, ubicado entre los arroyos Las Mulas y Las Vacas, el pueblo ofrece la posibilidad de disfrutar de la calma y la serenidad que brinda la cercanía del agua, convirtiéndose en una experiencia imperdible.

Para cerrar la experiencia en Las Vegas, resulta casi indispensable descubrir su oferta gastronómica. Los restaurantes familiares y locales del pueblo sirven algunas de las mejores especialidades de la cocina tradicional mendocina, incluyendo chivito y empanadas, que permiten disfrutar de los sabores típicos de la región.

La localidad de Las Vegas se encuentra en el distrito Potrerillos dentro del departamento Luján de Cuyo en Mendoza.

Cómo llegar a Las Vegas, Mendoza

Para alcanzar la localidad de Las Vegas partiendo desde la ciudad de Mendoza, la manera más rápida y directa es conducir por la Ruta Nacional 40 durante unos 27 kilómetros hacia el sur, y luego tomar la Ruta Nacional 7 hacia el oeste hasta llegar a Potrerillos, recorriendo aproximadamente 40 kilómetros adicionales.

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Desde ese punto, se debe continuar por la Ruta Provincial 89 durante otros 16 kilómetros hasta arribar al destino. En total, el trayecto en auto dura cerca de una hora y media.