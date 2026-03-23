Catamarca: un pueblo con volcán que enamora en la Puna por sus escenarios naturales

El pueblo con volcán que enamora en la Puna por sus escenarios naturales.

Argentina tiene una gran variedad de destinos que atraen a una gran cantidad de visitantes por sus paisajes , su riqueza cultural y las actividades que ofrecen. Un claro ejemplo es El Peñón , un pueblo poco explorado en la Puna catamarqueña que es ideal para unas escapadas por su entorno y por estar a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar.

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Este encantador poblado del departamento de Antofagasta de la Sierra se distingue por sus paisajes singulares, donde las extensas dunas claras del Campo de Piedra Pómez y la imponente presencia del Volcán Galán conforman un entorno natural de gran impacto.

Además, su proximidad a la Laguna Grande convierte a El Peñón en un destino ideal para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza , ya que alberga uno de los principales refugios de flamencos rosados en Sudamérica. Este atractivo, sumado a las formaciones geológicas que rodean la zona, ofrece un escenario privilegiado tanto para el avistaje de aves como para la fotografía .

La cercanía a la Laguna Grande convierte a El Peñón en un destino excepcional para los amantes de la naturaleza.

El carácter genuino del lugar se percibe tanto en la hospitalidad de su gente como en el cuidado de sus costumbres ancestrales , lo que permite a quienes lo visitan vivir una experiencia cultural auténtica . El Peñón propone un equilibrio ideal entre aventura y calma , invitando a desconectarse de la rutina mientras se recorren sus impactantes paisajes.

Qué puedo hacer en El Peñón, Catamarca.

Dónde queda El Peñón, Catamarca

El Peñón está situado en el departamento de Antofagasta de la Sierra, en plena Puna catamarqueña. A más de 3.500 metros de altura, este poblado sobresale por su ubicación privilegiada, que facilita el acceso a distintos atractivos naturales como el Campo de Piedra Pómez, el Volcán Galán y la Laguna Grande.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en El Peñón, Catamarca?

Las opciones para hacer en El Peñón son diversas y ofrecen una experiencia de contacto directo con el entorno natural:

Recorrer las extensas dunas claras del Campo de Piedra Pómez , un entorno que recuerda a un paisaje lunar por sus singulares formaciones rocosas.

del , un entorno que recuerda a un paisaje por sus singulares formaciones rocosas. Realizar salidas y travesías hacia el imponente Volcán Galán y sus alrededores.

hacia el imponente y sus alrededores. Acercarse a la Laguna Grande para observar flamencos rosados y otras variedades de aves.

El Peñón.

Sumarse a caminatas acompañadas por guías que recorren las distintas formaciones geológicas de la región.

acompañadas por guías que recorren las distintas de la región. Interiorizarse en las costumbres locales y compartir momentos con los habitantes del pueblo.

y compartir momentos con los habitantes del pueblo. Hospedarse en alojamientos tradicionales que brindan una experiencia genuina y cercana al lugar.

que brindan una experiencia y cercana al lugar. Realizar fotografía de paisajes en escenarios naturales de gran belleza y valor escénico.

en escenarios naturales de gran belleza y valor escénico. Aprovechar la calma y el silencio propios de la Puna catamarqueña .

y el propios de la . Conocer y acercarse a las tradiciones ancestrales que todavía perduran en la región.

que todavía perduran en la región. Admirar los atardeceres particulares que se despliegan sobre el paisaje puneño.

Para llegar a El Peñón, es necesario viajar hasta la provincia de Catamarca y luego dirigirse hacia el departamento de Antofagasta de la Sierra.

Cómo llegar a El Peñón, Catamarca

Para acceder a El Peñón, primero se debe arribar a la provincia de Catamarca y, desde allí, continuar el trayecto hacia el departamento de Antofagasta de la Sierra.

Se aconseja realizar el recorrido en un vehículo con tracción en las cuatro ruedas, ya que las condiciones del terreno lo requieren. El ingreso principal se efectúa mediante rutas provinciales que enlazan con la localidad.