El destino de Jujuy que te invita a conectar con la aventura para estas vacaciones

En el corazón de la Puna de Jujuy , a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar , se encuentra Orosmayo , una pequeña localidad casi desconocida para el turismo masivo. Rodeado de volcanes, salares y extensas planicies, este destino es ideal para quienes buscan una experiencia auténtica, silenciosa y en pleno contacto con la naturaleza.

Turismo. Escapadas: el pueblo rumbo a la Cordillera que invita a descubrirlo y disfrutar en familia

Turismo. Isla y naturaleza: un rincón escondido de Chaco ideal para visitar en tus próximas escapadas

Orosmayo está ubicado en el departamento Susques , al oeste de la provincia de Jujuy. Se trata de una comunidad rural de difícil acceso, lo que ha permitido conservar su paisaje natural y su vida tradicional , alejada de los circuitos turísticos más transitados.

El acceso se realiza principalmente desde Susques , localidad cabecera de la región. Desde allí se debe tomar la Ruta Nacional 52 y luego caminos provinciales y huellas de ripio.

Es imprescindible contar con vehículo 4x4 y experiencia en conducción en altura. También se recomienda realizar el recorrido con guías locales habilitados , ya que la señalización es escasa y las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

Cuál es la mejor época para visitarlo

La mejor época para visitar Orosmayo es entre abril y noviembre, cuando el clima es más estable y las lluvias son escasas.

Durante los meses de verano, especialmente entre diciembre y marzo, las precipitaciones pueden dificultar los accesos y generar crecidas en caminos y cauces secos, por lo que se aconseja extremar precauciones o evitar el viaje.

Qué cuidados hay que tener

Por tratarse de un destino de alta montaña, es fundamental tomar ciertos recaudos:

Respetar el proceso de aclimatación para evitar el mal de altura.

Llevar abrigo, ya que las temperaturas pueden descender bruscamente.

Transportar suficiente agua, alimentos y combustible , ya que no hay servicios turísticos ni comercios cercanos.

Informar el itinerario antes de salir y contar con medios de comunicación satelitales si es posible.

No realizar travesías en solitario y respetar siempre las indicaciones de los pobladores locales.

Principales atractivos de Orosmayo

El principal encanto de Orosmayo reside en su entorno natural. La zona ofrece paisajes de puna extrema, con volcanes, cerros multicolores, planicies infinitas y cielos despejados, ideales para la fotografía y la contemplación.

La vida comunitaria, ligada al pastoreo y a las tradiciones ancestrales, permite al visitante conocer una forma de vida sencilla y profundamente conectada con la tierra.

Un destino para viajeros aventureros

Orosmayo no es un destino convencional. Su aislamiento y falta de infraestructura lo convierten en un lugar recomendado para viajeros experimentados, amantes de la naturaleza y la aventura. Quienes se animan a llegar, encuentran un rincón único de Jujuy, donde el silencio, la inmensidad y la autenticidad son los verdaderos protagonistas.