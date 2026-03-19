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19 de marzo de 2026 - 17:10
País.

El pueblo de La Rioja que ofrece una conexión única con la naturaleza y sorprende a los turistas

En pleno centro de La Rioja, este destino invita a descubrir paisajes naturales y recorrer algunos de los atractivos más representativos del turismo argentino.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
El pueblo que es considerado uno de los más lindos de su provincia.

El pueblo que es considerado uno de los más lindos de su provincia.

Situado en el centro de la provincia de La Rioja, Famatina es un pueblo que cautiva por su entorno de montañas y por su valioso legado histórico y cultural. Gracias a su localización estratégica y a las distintas vías de acceso, se presenta como un punto ideal para hacer unas escapadas turísticas en Argentina.

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Más allá de su patrimonio arqueológico e histórico y de sus celebraciones tradicionales, Famatina también brinda una amplia variedad de atractivos naturales y propuestas culturales.

Departamento Famatina.

Desde imponentes escenarios montañosos y valles productivos, hasta una destacada elaboración de frutos secos, viñedos reconocidos a nivel internacional, vinos y aguardientes artesanales de gran calidad, junto con una amplia oferta de artesanías locales.

A esto se le suman los precios accesibles de los servicios turísticos, lo que posiciona a Famatina como uno de los destinos más atractivos del Noroeste argentino para vivir una experiencia genuina y al alcance de todos.

Ubicado en el corazón de la provincia de La Rioja, Famatina es un pueblo que enamora por su entorno montañoso.

Dónde queda Famatina, La Rioja

Famatina está situada en el centro de la provincia de La Rioja, dentro del noroeste argentino. Sus límites alcanzan Catamarca hacia el norte, San Luis hacia el sur, nuevamente Catamarca y Córdoba hacia el este, y San Juan junto con Chile hacia el oeste.

La localidad ocupa una posición estratégica sobre la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 78, y se vincula además con otras nueve rutas nacionales que permiten una circulación fluida por toda la región.

En el corazón de la Provincia de La Rioja hay un destino ideal para adentrarse en su naturaleza y conocer los mejores rincones de nuestro país.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Famatina, La Rioja?

Famatina propone una variada oferta de atractivos y propuestas para quienes desean conectar con la naturaleza y la identidad cultural del lugar.

Entre las mejores maneras de recorrer el entorno se destacan los senderos que llevan a puntos panorámicos de gran impacto visual, como el mirador de La Cruz, desde donde se obtiene una vista completa del pueblo y del majestuoso cordón montañoso del Famatina, así como el Portezuelo de Hualco, conocido popularmente como la cuesta del parapente, que brinda amplias vistas de la hoya del Velasco.

El pueblo que es considerado uno de los más lindos de su provincia.

Famatina cuenta con otro de sus grandes atractivos en el llamado Circuito Encantado, donde se ubica la “Cueva de las Brujas”, junto a una antigua central eléctrica y una pileta de decantación que suele atraer a distintas aves silvestres. A esto se suman visitas a sitios como Corrales, Los Pesebres, el Cañón del Ocre, el Camino del Inca (Qhapaq Ñan), la Mina La Mexicana y la estación 9 del histórico cable carril, entre otros puntos de interés.

Para los amantes de la aventura, la localidad ofrece recorridos en bicicleta de montaña, en moto o a caballo por senderos que atraviesan el paisaje serrano, con la posibilidad de avistar cóndores, guanacos y diversas especies de fauna autóctona.

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Cómo llegar a Famatina, La Rioja

Famatina se ubica a unas 15 horas de viaje en auto desde la Ciudad de Buenos Aires. El trayecto más recomendado consiste en tomar la Ruta Nacional 9 en dirección norte, atravesando Córdoba, hasta conectar con la Ruta Nacional 60 y luego continuar por la Ruta Nacional 76, que lleva de manera directa hasta el destino. Otra alternativa es arribar en avión a la ciudad de La Rioja y, desde allí, completar el recorrido por vía terrestre.

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