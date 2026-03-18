miércoles 18 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de marzo de 2026 - 17:16
País.

El pueblo del norte argentino con un embalse único e ideal para unas escapadas

Este destino poco conocido combina paisajes impactantes, un imponente dique y actividades al aire libre, perfecto para quienes buscan unas escapadas diferente.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
El pueblo del norte argentino con un embalse único e ideal para unas escapadas.

El pueblo del norte argentino con un embalse único e ideal para unas escapadas.

Juan Bautista Alberdi es un pueblo que integra el Circuito Sur de Tucumán y seduce a quienes la visitan por su ubicación estratégica, además de su proximidad al Embalse Escaba, un impactante lago artificial ideal para unas escapadas, rodeado de un entorno natural singular y dominado por un paredón que llega a los 100 metros de altura.

Lee además
San Salvador de Jujuy - Foto: ADN Travel
País.

Los seis pueblos cerca de San Salvador de Jujuy para visitar el fin de semana largo
El pueblo que es uno de los más lindos de la Argentina, pero que no todo el mundo conoce.
País.

El pueblo de San Juan que sorprende con sierras, un lago para deportes y más de 200 aves

Este destino del sur tucumano se inserta en una propuesta turística que invita a explorar la riqueza paisajística y cultural de la zona, con opciones atractivas para quienes buscan contacto con la naturaleza y actividades al aire libre.

Este rincón mágico del norte argentino mezcla perfectamente la aventura al aire libre con la tranquilidad de un paisaje que invita a la contemplación y el descanso.

Entre los puntos más destacados aparece el imponente Dique Escaba, ubicado a unos 22 kilómetros del casco urbano, un escenario ideal para conectarse con la naturaleza y realizar propuestas acuáticas como paseos en lancha o kayak.

Además, el entorno invita a recorrer senderos de trekking que se abren paso entre quebradas, bordean saltos de agua y se internan en un pintoresco bosque de arrayanes con aire de fantasía.

Este destino encantador del norte del país logra un equilibrio ideal entre la adrenalina de las actividades al aire libre y la calma de un entorno pensado para relajarse y disfrutar del paisaje.

En Juan Bautista Alberdi y sus alrededores, los viajeros pueden disfrutar de experiencias inolvidables.

En Juan Bautista Alberdi y sus alrededores, quienes lo visitan pueden vivir momentos únicos: desde circuitos de mountain bike con desniveles exigentes, hasta la posibilidad de acampar en plena naturaleza o simplemente admirar un escenario donde se combinan de manera armónica montañas, cascadas y espejos de agua.

Dónde queda Juan Bautista Alberdi

Juan Bautista Alberdi está emplazada en la provincia de Tucumán, a algo más de 100 kilómetros al sur de San Miguel de Tucumán, la capital, a la que se accede por la Ruta Nacional 38. Este poblado integra el reconocido Circuito Sur, un itinerario turístico que enlaza distintas localidades con propuestas vinculadas a la naturaleza.

Juan Bautista Alberdi - Tucumán.

Su localización la posiciona como un acceso clave hacia el imponente Embalse Escaba, ubicado a unos 22 kilómetros al oeste del casco urbano, lo que la vuelve un lugar estratégico para quienes desean adentrarse tanto en la riqueza cultural como en los paisajes impactantes que distinguen a esta zona del norte argentino.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Juan Bautista Alberdi?

Las propuestas para hacer en Juan Bautista Alberdi y en sus zonas cercanas son múltiples y muy atractivas:

  • Recorrer el Embalse Escaba, un amplio espejo de agua dominado por un paredón de 100 metros y rodeado de frondosa vegetación.
  • Aprovechar sus aguas calmas para paseos en lancha o travesías en kayak.
  • Hacer caminatas por quebradas y senderos que conectan con distintas cascadas de la zona.
  • Internarse en el pintoresco bosque de arrayanes, un ambiente natural singular del lugar.
Cómo llegar a Juan Bautista Alberdi.
  • Animarse a circuitos de mountain bike con recorridos exigentes, que presentan desniveles de hasta 439 metros entre alturas que van de 374 a 704 metros.
  • Instalarse en zonas habilitadas para acampe y vivir la calma de un entorno natural privilegiado.
  • Hacer una pausa en los espacios de descanso, como refugios y merenderos distribuidos en los recorridos.
  • Disfrutar de un chapuzón en los saltos de agua que abundan en el área.
  • Capturar imágenes de escenarios impactantes donde se combinan ríos, montañas y vegetación.
  • Sumarse a salidas guiadas para descubrir en detalle las especies de flora y fauna del lugar.
Embed

Cómo llegar a Juan Bautista Alberdi

Para acceder a Juan Bautista Alberdi desde distintos puntos del país, lo más habitual es viajar primero hasta San Miguel de Tucumán, capital provincial que dispone de aeropuerto con conexiones frecuentes desde Buenos Aires y otras ciudades relevantes.

Una vez allí, el trayecto continúa por la Ruta Nacional 38 en dirección sur durante unos 100 kilómetros hasta llegar al destino. Este recorrido puede hacerse en vehículo propio o mediante transporte público, ya que existen servicios regulares que unen la capital con las localidades del Circuito Sur.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Los seis pueblos cerca de San Salvador de Jujuy para visitar el fin de semana largo

El pueblo de San Juan que sorprende con sierras, un lago para deportes y más de 200 aves

Matagusanos: así es el pueblo fantasma de San Juan que sorprende

Entre ríos: el pueblo que combina historia y tradiciones únicas para conocer en familia

Catamarca y un pueblo oculto entre montañas que sorprende a todos los turistas

Lo que se lee ahora
Cómo es la nueva estafa virtual que afecta a usuarios de ARCA y la forma de evitarla (Foto: ARCA).
Pais.

Nueva estafa virtual con correos falsos de ARCA: cuáles son las señales de alerta

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

El choclo, protagonista de la Semana Santa 2026 video
Jujuy.

Semana Santa 2026: cómo están los precios del choclo en Jujuy

Explosión en Alto Comedero.
Jujuy.

Explosión en las Torres de Alto Comedero: investigan qué pasó en uno de los edificios

BEGU 2026: desde hoy abren inscripciones para estudiantes secundarios
Jujuy.

BEGU 2026: desde hoy abren inscripciones para estudiantes secundarios

Accidente en pleno centro de San Salvador: una mujer fue atropellada por un motocilista
Jujuy.

Accidente en pleno centro de San Salvador: una mujer fue atropellada por un motociclista

Comienza el ascenso a Punta Corral: cuánto cuestan los pasajes a Tumbaya y Purmamarca video
Jujuy.

Comienza el ascenso a Punta Corral: cuánto cuestan los pasajes a Tumbaya y Purmamarca

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel