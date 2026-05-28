Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en Tucumán

Las vacaciones de invierno 2026 en Tucumán serán del lunes 13 al viernes 24 de julio, según el calendario escolar establecido para cada jurisdicción del país. El Ministerio de Educación publicó las fechas del receso en las provincias argentinas, que organizan sus períodos de descanso de acuerdo a su propia planificación educativa.
Cuándo serán las vacaciones de invierno en Tucumán
De acuerdo con el calendario escolar 2026, los estudiantes de Tucumán tendrán dos semanas de receso invernal.
El descanso comenzará el lunes 13 de julio y se extenderá hasta el viernes 24 del mismo mes.
Finalización del ciclo lectivo
Además del receso de invierno, el calendario escolar también establece la fecha de cierre del ciclo lectivo. En Tucumán, la finalización de las clases está prevista para el 18 de diciembre.
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