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28 de mayo de 2026 - 09:58
País.

Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en Tucumán

Siguiendo el anuario escolar publicado por el Ministerio de Educación, la provincia de Tucumán ya tiene definida la fecha de las vacaciones de invierno 2026.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Vacaciones de invierno en Tucumán 2026

Vacaciones de invierno en Tucumán 2026

Las vacaciones de invierno 2026 en Tucumán serán del lunes 13 al viernes 24 de julio, según el calendario escolar establecido para cada jurisdicción del país. El Ministerio de Educación publicó las fechas del receso en las provincias argentinas, que organizan sus períodos de descanso de acuerdo a su propia planificación educativa.

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Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en Jujuy

Cuándo serán las vacaciones de invierno en Tucumán

De acuerdo con el calendario escolar 2026, los estudiantes de Tucumán tendrán dos semanas de receso invernal.

El descanso comenzará el lunes 13 de julio y se extenderá hasta el viernes 24 del mismo mes.

Finalización del ciclo lectivo

Además del receso de invierno, el calendario escolar también establece la fecha de cierre del ciclo lectivo. En Tucumán, la finalización de las clases está prevista para el 18 de diciembre.

Clases
Cae la matrícula escolar en Jujuy y proyectan aulas con 10 alumnos por docente hacia 2030.

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Provincia por provincia, cuándo son las vacaciones de invierno 2026

Vacaciones de invierno del 6 al 17 de julio

  • CÓRDOBA
  • ENTRE RÍOS
  • MENDOZA
  • SAN JUAN
  • SAN LUIS
  • SANTA FE

Vacaciones de invierno del 13 al 24 de julio

  • CATAMARCA
  • CHUBUT
  • CORRIENTES
  • FORMOSA
  • JUJUY
  • LA PAMPA
  • LA RIOJA
  • MISIONES
  • NEUQUÉN
  • RÍO NEGRO
  • SALTA
  • SANTA CRUZ
  • TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
  • TUCUMÁN

Vacaciones de invierno del 20 al 31 de julio

  • BUENOS AIRES
  • CABA
  • CHACO
  • SANTIAGO DEL ESTERO

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