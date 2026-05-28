Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en Tucumán

Vacaciones de invierno en Tucumán 2026

Las vacaciones de invierno 2026 en Tucumán serán del lunes 13 al viernes 24 de julio, según el calendario escolar establecido para cada jurisdicción del país. El Ministerio de Educación publicó las fechas del receso en las provincias argentinas, que organizan sus períodos de descanso de acuerdo a su propia planificación educativa.

Cuándo serán las vacaciones de invierno en Tucumán De acuerdo con el calendario escolar 2026, los estudiantes de Tucumán tendrán dos semanas de receso invernal.

El descanso comenzará el lunes 13 de julio y se extenderá hasta el viernes 24 del mismo mes.

Finalización del ciclo lectivo Además del receso de invierno, el calendario escolar también establece la fecha de cierre del ciclo lectivo. En Tucumán, la finalización de las clases está prevista para el 18 de diciembre.

Clases Cae la matrícula escolar en Jujuy y proyectan aulas con 10 alumnos por docente hacia 2030. Provincia por provincia, cuándo son las vacaciones de invierno 2026 Vacaciones de invierno del 6 al 17 de julio CÓRDOBA

ENTRE RÍOS

MENDOZA

SAN JUAN

SAN LUIS

SANTA FE Vacaciones de invierno del 13 al 24 de julio CATAMARCA

CHUBUT

CORRIENTES

FORMOSA

JUJUY

LA PAMPA

LA RIOJA

MISIONES

NEUQUÉN

RÍO NEGRO

SALTA

SANTA CRUZ

TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

TUCUMÁN Vacaciones de invierno del 20 al 31 de julio BUENOS AIRES

CABA

CHACO

SANTIAGO DEL ESTERO

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