Activaron la búsqueda de dos adolescentes desaparecidas en Jujuy

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad, CINDAC, informó que se busca a dos adolescentes en Jujuy. Se trata de Jhoselyn del Rosario Erika Estrada Astudilla y Mia Morena Barrientos.
Desde el organismo solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que permita dar con sus paraderos. Quienes tengan datos pueden comunicarse al 911, a los números 388-6860239 o 388-6828607, o dirigirse a la unidad policial más cercana.
Buscan a Jhoselyn Estrada Astudilla
CINDAC informó que se busca a Jhoselyn del Rosario Erika Estrada Astudilla, de 17 años, quien se encuentra desaparecida desde el 25 de mayo de 2026. La denuncia fue radicada el 27 de mayo y la adolescente tiene domicilio en barrio Malvinas, en San Salvador de Jujuy.
Según la información oficial, es de contextura física robusta, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez blanca, ojos negros y cabello castaño oscuro ondulado. Además, posee un piercing en el labio inferior del lado derecho.
Al momento de ausentarse, vestía pantalón negro tipo engomado, buzo negro tipo canguro, zapatillas negras y llevaba un bolso tipo morral de color oscuro.
Buscan a Mia Morena Barrientos
CINDAC también informó que se busca a Mia Morena Barrientos, de 16 años, desaparecida desde el 27 de mayo de 2026. La denuncia fue radicada el mismo día y la adolescente tiene domicilio en Monterrico.
Mia es de contextura física delgada, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene tez morena, cabello lacio de color negro y flequillo. Además, posee un piercing en el labio superior del lado izquierdo.
Cómo aportar información
Quienes puedan brindar datos sobre el paradero de cualquiera de los tres adolescentes deben comunicarse de inmediato a la línea 911, a los teléfonos 388-6860239 o 388-6828607, o acercarse a la unidad policial más cercana.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.