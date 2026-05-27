Activaron la búsqueda de dos adolescentes desaparecidas en Jujuy

Dos adolescentes están desaparecidos en Jujuy.

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad, CINDAC, informó que se busca a dos adolescentes en Jujuy. Se trata de Jhoselyn del Rosario Erika Estrada Astudilla y Mia Morena Barrientos.

Desde el organismo solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que permita dar con sus paraderos. Quienes tengan datos pueden comunicarse al 911, a los números 388-6860239 o 388-6828607, o dirigirse a la unidad policial más cercana.

Buscan a Jhoselyn Estrada Astudilla CINDAC informó que se busca a Jhoselyn del Rosario Erika Estrada Astudilla, de 17 años, quien se encuentra desaparecida desde el 25 de mayo de 2026. La denuncia fue radicada el 27 de mayo y la adolescente tiene domicilio en barrio Malvinas, en San Salvador de Jujuy.

Según la información oficial, es de contextura física robusta, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez blanca, ojos negros y cabello castaño oscuro ondulado. Además, posee un piercing en el labio inferior del lado derecho.

Al momento de ausentarse, vestía pantalón negro tipo engomado, buzo negro tipo canguro, zapatillas negras y llevaba un bolso tipo morral de color oscuro. adolescente desaparecida Buscan a Mia Morena Barrientos CINDAC también informó que se busca a Mia Morena Barrientos, de 16 años, desaparecida desde el 27 de mayo de 2026. La denuncia fue radicada el mismo día y la adolescente tiene domicilio en Monterrico. Mia es de contextura física delgada, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene tez morena, cabello lacio de color negro y flequillo. Además, posee un piercing en el labio superior del lado izquierdo. menor desaparecida jujuy Cómo aportar información Quienes puedan brindar datos sobre el paradero de cualquiera de los tres adolescentes deben comunicarse de inmediato a la línea 911, a los teléfonos 388-6860239 o 388-6828607, o acercarse a la unidad policial más cercana.

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