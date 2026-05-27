Una mujer que viajaba en un micro desde Jujuy hacia Buenos Aires , fue detenida en Tucumán tras un operativo de Gendarmería en el que se descubrieron cápsulas de cocaína ocultas en envases de productos lácteos, shampoo y toallas húmedas.

Jujuy. Una perra de Gendarmería detectó 42 kilos de cocaína en Jujuy: hay un detenido

El procedimiento fue realizado por efectivos del Grupo “Burruyacú”, sobre el kilómetro 896 de la Ruta Nacional N° 34. Los gendarmes detuvieron la marcha de un ómnibus de larga distancia que realizaba el itinerario San Salvador de Jujuy-Liniers, Buenos Aires .

Durante la inspección física del equipaje de los pasajeros, detectaron que una mujer trasladaba tres recipientes de productos lácteos, dos de shampoo y uno de toallas húmedas .

Salió de Jujuy hacia Buenos Aires y llevaba cápsulas de cocaína en envases Salió de Jujuy hacia Buenos Aires y llevaba cápsulas de cocaína en envases

Cápsulas de cocaína ocultas en envases

Con un escáner portátil, los uniformados constataron anomalías en los envases, ya que el contenido no coincidía con el producto que deberían tener. Ante esa situación, cortaron los recipientes y encontraron 140 cápsulas de cocaína embutidas entre el contenido de cada envase plástico. El procedimiento permitió confirmar que la droga estaba distribuida en productos de apariencia cotidiana para intentar evitar los controles.

Tras el hallazgo, la involucrada manifestó haber ingerido más cápsulas de características similares, lo que representaba un riesgo inminente para su salud. Ante la emergencia médica, Gendarmería coordinó su traslado en ambulancia al Hospital “Zenón Santillán” de San Miguel de Tucumán.

Los estudios radiográficos arrojaron resultado positivo para cuerpos extraños, por lo que se inició una evacuación controlada de otras 37 cápsulas. En total, se hallaron 177 dosis. La prueba de campo Narcotest confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 2 kilos 36 gramos.