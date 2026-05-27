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27 de mayo de 2026 - 16:56
Jujuy.

Ruta 66: atropelló a un motociclista, lo mató y se fugó

Una camioneta habría chocado al motociclista a la altura del Suri Rugby Club y el conductor se fue del lugar sin asistir a la víctima.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Accidente en Ruta 66.

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El siniestro vial se registró alrededor de las 16, en la autopista que conecta San Salvador de Jujuy con Palpalá, y generó el corte total del tránsito en ese sentido.

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Accidente en Ruta 66.

Accidente en Ruta 66.

Una camioneta habría intentado adelantarse y no vio a una motocicleta que circulaba por delante impactando violentamente contra ella. A causa del golpe, la moto impactó contra un camión y el hombre que la manejaba, que tendría 21 años, murió en el acto.

Al respecto, el oficial Marcelo Canchi le dijo a TodoJujuy.com que "la camioneta es de color blanco, tenemos esos datos hasta el momento, y habría impactado en la parte posterior de la moto que a su vez chocó a un camión que iba adelante. El conductor de la camioneta se dio a la fuga, la víctima sería del barrio Alto Comedero".

Recomiendan usar colectora

accidente ruta 66 (1)

Por el operativo en la zona, se recomienda a los conductores circular con precaución y utilizar la colectora apenas se pasa la Terminal de ómnibus.

El tránsito permanece interrumpido en el sector mientras trabajan los equipos de emergencia y personal de seguridad.

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