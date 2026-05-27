Lanzaron un programa para formar referentes juveniles en Jujuy: cómo participar

Inscriben en Jujuy para la tercera edición del programa REE SI!, la Red de Empoderamiento y Educación Sexual Integral, destinada a jóvenes de 14 a 24 años que quieran formarse como referentes en sus comunidades.

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La propuesta incluye talleres sobre liderazgo, salud mental, prevención de violencias, educación sexual integral, trabajo en equipo y habilidades para la vida. También está abierta a personas adultas interesadas en acompañar a las juventudes.

Franco Dorado, del Consejo Provincial de la Mujer, explicó en Canal 4 que se trata de “un programa que venimos implementando con Naciones Unidas, el Fondo de Población de las Naciones Unidas en Argentina”.

Dorado remarcó que el objetivo es “formar a jóvenes y a personas adultas en diferentes temas para poder promover sociedades que puedan ser mucho más justas, más igualitarias”.

Además, destacó que el programa ya tuvo dos ediciones anteriores: “Más de 300 personas ya han participado y la verdad con resultados excepcionales”.

Según señaló, REE SI! busca generar espacios de encuentro entre juventudes y adultos, especialmente frente a las brechas generacionales. “A veces jóvenes y adultos estamos buscando lo mismo: vivir desde el respeto, en la convivencia”, expresó.

Programa REE SI! en Jujuy. Programa REE SI! en Jujuy.

Qué problemáticas aborda

El programa trabaja sobre temas vinculados a salud mental, prevención de violencias, embarazo no intencional, diversidades, violencia digital y vínculos.

“Hoy el suicidio, por ejemplo, es la segunda causa de muerte en Argentina en adolescencias”, señaló Dorado al remarcar la importancia de fortalecer espacios de contención. También advirtió sobre la presencia de la violencia digital: “Lo vemos en los casos de ciberbullying dentro de los colegios, en las discriminaciones, las cuentas falsas, las difamaciones y la difusión de material íntimo”.

Cómo inscribirse

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 5 de junio y pueden anotarse vía digital a través del Formulario de Google https://forms.gle/csq2AzkjgT3xdc6i8, con vías de contacto habilidades para consultas a través del correo [email protected] y el whatsapp +5493885846769, con dos grupos integrados de acuerdo a las edades: Juventudes (14 a 24 años) y Personas Adultas Referentes (25 años en adelante).