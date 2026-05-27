"Lo más valioso que tiene Ledesma es su gente": el mensaje de Diego Lerch en el inicio de zafra 2026

La zafra 2026 en el Ingenio Ledesma comenzó con el objetivo de cosechar y moler aproximadamente 3.400.000 toneladas de caña, en un contexto marcado por desafíos productivos, comerciales y logísticos. Durante el inicio del período 118, Diego Lerch, gerente general de la empresa, remarcó la importancia de esta etapa para Ledesma, sus trabajadores y la comunidad de Libertador General San Martín.

Jujuy. Frutas y verduras más caras en Jujuy: qué productos subieron por el frío

Jujuy. Realizaron el acto de inicio de la zafra 2026 en Ledesma

Lerch destacó que el inicio de zafra representa un momento de gran relevancia para la empresa y para la región, no solo por el comienzo de una nueva etapa productiva, sino también por lo que implica en términos de trabajo y continuidad histórica.

Estamos por iniciar una nueva zafra en Ledesma, la número 118. Este es un momento de enorme relevancia para nuestra empresa, para nuestros colaboradores y para toda la comunidad del Libertador General San Martín. Estamos por iniciar una nueva zafra en Ledesma, la número 118. Este es un momento de enorme relevancia para nuestra empresa, para nuestros colaboradores y para toda la comunidad del Libertador General San Martín.

En ese sentido, sostuvo que cada inicio trae expectativas, desafíos y mucho trabajo para una empresa nacional y familiar con más de un siglo de historia. También remarcó que el acto no representa solo una fecha del calendario, sino “la reafirmación de un compromiso profundo con el desarrollo del norte argentino”.

Embed - DIEGO LERCH - Gerente general de Ledesma - "Lo más valioso que tiene Ledesma es su gente"

Los objetivos productivos para 2026

El gerente general explicó que la zafra 2026 tendrá metas importantes y exigirá un alto nivel de coordinación y eficiencia. El objetivo principal será cosechar y moler alrededor de 3.400.000 toneladas de caña.

Detrás de esa cifra hay miles de personas trabajando con compromiso y profesionalismo para sostener una actividad central para Jujuy y para todo el NOA. Detrás de esa cifra hay miles de personas trabajando con compromiso y profesionalismo para sostener una actividad central para Jujuy y para todo el NOA.

Lerch también subrayó que la producción debe estar acompañada por calidad. Según indicó, tanto los hogares argentinos como industrias del exterior eligen el azúcar de Ledesma por la excelencia que buscan garantizar en cada tonelada producida.

Exportaciones y mercado chileno

Uno de los puntos marcados durante el discurso fue el rol de las exportaciones, especialmente hacia Chile, que continuará como mercado prioritario durante 2026.

El directivo planteó que, en un contexto internacional exigente, la producción de Ledesma llega a distintos destinos y genera divisas para el país.

acto inicio de zafra

El contexto económico y los costos

Lerch también se refirió al escenario económico nacional y señaló que la actividad se desarrolla en medio de un proceso de reordenamiento que todavía presenta dificultades para el sector productivo.

La inflación muestra señales de desaceleración, pero continúa afectando la previsibilidad y la capacidad de planificación de las empresas. La inflación muestra señales de desaceleración, pero continúa afectando la previsibilidad y la capacidad de planificación de las empresas.

A eso sumó el impacto de los costos financieros y las tasas de interés, que siguen representando una carga para el capital de trabajo y las inversiones de largo plazo. Según planteó, producir en estas condiciones exige “máxima eficiencia” y una administración cuidadosa de los recursos.

Reforma tributaria y competitividad

Otro de los temas abordados fue la necesidad de avanzar en una reforma tributaria que permita competir en mejores condiciones. “El sector productivo no pide privilegios, necesita reglas claras, estabilidad y una presión impositiva razonable que no castiga a quienes producen, invierten y generan empleo”, expresó Lerch.

La competitividad también fue vinculada a los costos logísticos, especialmente por la ubicación de las economías regionales del norte argentino, alejadas de los grandes centros de consumo.

Ledesma empresa

El impacto internacional y la logística

El gerente general de Ledesma señaló que el conflicto en Medio Oriente generó efectos sobre la economía global, con aumentos en el precio internacional del petróleo que encarecen fletes, insumos y costos logísticos.

En ese punto, remarcó que las economías regionales del norte argentino son las primeras en sentir el impacto de estas crisis por producir lejos de los puertos.

Es fundamental retomar el desarrollo de la infraestructura vial, ferroviaria y portuaria. Sin una logística eficiente y competitiva, Jujuy y el resto de las provincias del NOA no podrán desarrollar plenamente su potencial productivo. Es fundamental retomar el desarrollo de la infraestructura vial, ferroviaria y portuaria. Sin una logística eficiente y competitiva, Jujuy y el resto de las provincias del NOA no podrán desarrollar plenamente su potencial productivo.

También destacó que el futuro del ferrocarril Belgrano Cargas será clave para la competitividad y la integración regional.

Integración entre Tucumán, Salta y Jujuy

La integración regional también fue uno de los ejes del discurso. Lerch sostuvo que Tucumán, Salta y Jujuy conforman un núcleo sucroalcoholero importante para el país, con mayor fortaleza frente a los desafíos del mercado y del mundo.

Según indicó, esa visión se traduce en compromisos concretos: cumplir con los planes de exportación y los objetivos de producción de bioetanol.

“Una industria fuerte entiende que la rentabilidad sostenible no surge del esfuerzo aislado, sino de la eficiencia compartida”, planteó.

El rol de los trabajadores y la comunidad

En el cierre, Lerch destacó el papel de los trabajadores y trabajadoras de Ledesma, a quienes definió como el principal valor de la empresa.

Cada trabajador y trabajadora aporta no solo su capacidad y experiencia, sino también su compromiso cotidiano, su esfuerzo y su vocación de superación. Cada trabajador y trabajadora aporta no solo su capacidad y experiencia, sino también su compromiso cotidiano, su esfuerzo y su vocación de superación.

También remarcó el vínculo de Ledesma con Libertador General San Martín y la región de las Yungas, al señalar que esa relación forma parte de la identidad de la empresa.

Creemos en una empresa que no solo produce, sino que también escucha, cuida su entorno y se compromete genuinamente con el desarrollo de su comunidad. Creemos en una empresa que no solo produce, sino que también escucha, cuida su entorno y se compromete genuinamente con el desarrollo de su comunidad.