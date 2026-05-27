Tomarán muestras de ADN para identificar los restos humanos hallados en Bárcena

La investigación, iniciada tras el hallazgo de restos humanos en la localidad de Bárcena, avanza con el objetivo de determinar la identidad de la persona fallecida. La causa está a cargo del fiscal Fernando Alancay, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas de la circunscripción Humahuaca.

Bárcena Jujuy

De acuerdo con las actuaciones judiciales, el hallazgo ocurrió el sábado 23 de mayo alrededor de las 19, cuando una mujer —familiar de una joven desaparecida en la zona— se encontraba buscando ovejas en un sector de difícil acceso y encontró restos óseos junto a prendas de vestir. Tras el descubrimiento, dio inmediato aviso a personal policial.

Luego de las pericias realizadas en el lugar, los restos fueron trasladados a la morgue de Alto Comedero para la realización de estudios forenses que permitan establecer, en la medida de lo posible, la causa y la data de muerte.

Hallazgo y muestras de ADN En el marco de la investigación, se dispuso la toma de muestras de ADN a familiares de Mónica Gutiérrez, desaparecida desde el 10 de diciembre de 2025, con el fin de confirmar o descartar una posible correspondencia biológica. Los resultados de los análisis podrían demorar aproximadamente 30 días. buscan a monica gutierrez - barcena Autopsia psicológica Asimismo, el Ministerio Público de la Acusación ordenó la realización de una autopsia psicológica, procedimiento que contempla entrevistas a familiares y allegados de la mujer desaparecida como parte del protocolo investigativo. Desde el organismo judicial señalaron que la investigación continúa en curso y que se aguardarán los resultados periciales para avanzar en la identificación de los restos encontrados.

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