Se realizó el Encuentro de Responsabilidad Fiscal con participación provincial y municipal

Funcionarios provinciales, municipales y representantes de distintos organismos participaron este martes del “Encuentro de Responsabilidad Fiscal en Municipios”, una jornada desarrollada en el Salón Éxodo Jujeño del Cabildo de Jujuy donde se debatieron herramientas y mecanismos vinculados a la administración de los recursos públicos, el cumplimiento normativo y la rendición de cuentas.

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La actividad contó con la presencia del gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, además de legisladores, comisionados municipales y equipos técnicos de distintas áreas del Estado provincial y municipal.

En representación de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy participó la secretaria de Hacienda, Agustina Apaza, quien destacó la importancia de sostener políticas de transparencia y responsabilidad fiscal en la gestión pública.

Se realizó el Encuentro de Responsabilidad Fiscal con participación provincial y municipal

Se realizó el Encuentro de Responsabilidad Fiscal con participación provincial y municipal

Transparencia y manejo responsable de los recursos

Durante el encuentro, Apaza reafirmó el compromiso del municipio capitalino con el manejo responsable de los fondos públicos y con el cumplimiento de las normativas vigentes en materia económica y financiera.

Según explicó, el municipio forma parte de espacios de articulación vinculados a la actividad fiscal provincial, trabajando de manera coordinada con distintos organismos para fortalecer las políticas de administración y control de recursos.

La funcionaria remarcó además que desde el área de Hacienda se impulsan medidas orientadas a garantizar la sostenibilidad de las políticas fiscales y mantener una administración ordenada de las cuentas públicas.

En ese marco, sostuvo que el objetivo es continuar consolidando “una gestión transparente, con cuentas claras y equilibradas”, entendiendo que los recursos administrados pertenecen a la ciudadanía y deben gestionarse con responsabilidad institucional.

Sadir destacó la importancia del control ciudadano

La apertura de la jornada estuvo encabezada por el gobernador Carlos Sadir, quien resaltó la necesidad de generar espacios de formación y debate vinculados al manejo de los recursos estatales.

El mandatario provincial señaló que estos encuentros resultan fundamentales porque abordan temas relacionados con “las cuentas del Estado y la administración responsable de los recursos”.

Además, enfatizó que toda gestión pública debe estar abierta al control ciudadano, garantizando el acceso a la información y el cumplimiento de las normativas vigentes.

En ese sentido, también destacó la importancia de fortalecer el trabajo articulado entre municipios, provincias y organismos estatales para mejorar los sistemas de información, las presentaciones periódicas y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Disertaciones sobre responsabilidad fiscal y administración pública

La jornada incluyó distintas exposiciones técnicas vinculadas al régimen de responsabilidad fiscal en municipios y a los procesos de evaluación de reglas fiscales.

La mesa de disertaciones estuvo coordinada por la licenciada Patricia Farah, quien desarrolló la temática “El régimen de responsabilidad fiscal en municipios”.

Posteriormente, el contador público nacional Leonardo Pistone expuso sobre “El proceso de evaluación de reglas fiscales municipales: ¿Por qué un régimen de responsabilidad fiscal?”.

Finalmente, se presentó un informe y un espacio interactivo organizado por la Dirección Provincial de Gestión Provincia-Municipios, donde se analizaron mecanismos para optimizar la administración pública y fortalecer la transparencia institucional.