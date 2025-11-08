Principio de incendio en el Cabildo durante el evento "Sabores del Mundo"

Principio de incendio.

Un principio de incendio se registró este sábado en la cocina de la confitería del Cabildo Histórico de Jujuy, mientras se desarrollaba el evento “Sabores del Mundo”.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la institución, el fuego se originó en el sector del bar por causas que aún se investigan. Gracias a la rápida intervención del personal de Bomberos y del equipo del Cabildo, las llamas fueron controladas sin que se registraran heridos.

image

El incidente afectó parcialmente el área gastronómica, sin comprometer las salas históricas ni el patrimonio del edificio. Desde el Cabildo destacaron la eficiente respuesta de los equipos de emergencia y el acompañamiento de la comunidad, lo que permitió que el hecho se resolviera rápidamente y con daños materiales mínimos. Las actividades programadas en el marco del encuentro multicultural continuaron con normalidad una vez que la situación fue controlada.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







