Principio de incendio en el Cabildo durante el evento "Sabores del Mundo"

Un principio de incendio se registró este sábado en la cocina de la confitería del Cabildo Histórico de Jujuy, mientras se desarrollaba el evento “Sabores del Mundo”.
No hubo heridos y los daños materiales fueron mínimos gracias a la rápida intervención de Bomberos y del personal del lugar.
De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la institución, el fuego se originó en el sector del bar por causas que aún se investigan. Gracias a la rápida intervención del personal de Bomberos y del equipo del Cabildo, las llamas fueron controladas sin que se registraran heridos.
El incidente afectó parcialmente el área gastronómica, sin comprometer las salas históricas ni el patrimonio del edificio. Desde el Cabildo destacaron la eficiente respuesta de los equipos de emergencia y el acompañamiento de la comunidad, lo que permitió que el hecho se resolviera rápidamente y con daños materiales mínimos.
Las actividades programadas en el marco del encuentro multicultural continuaron con normalidad una vez que la situación fue controlada.
