domingo 09 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de noviembre de 2025 - 21:27
Controlado.

Principio de incendio en el Cabildo durante el evento "Sabores del Mundo"

No hubo heridos y los daños materiales fueron mínimos gracias a la rápida intervención de Bomberos y del personal del lugar.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Principio de incendio.

Principio de incendio.

Lee además
El Cabildo de Jujuy cumple un año y lo celebra con entrada libre y gratuita
Cultura e historia.

El Cabildo de Jujuy cumple un año y lo celebra con entrada libre y gratuita
El Museo del Cabildo cumple un año siendo historia viva
Orgullo jujeño.

El Museo del Cabildo cumplió un año siendo "historia viva"

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la institución, el fuego se originó en el sector del bar por causas que aún se investigan. Gracias a la rápida intervención del personal de Bomberos y del equipo del Cabildo, las llamas fueron controladas sin que se registraran heridos.

image

El incidente afectó parcialmente el área gastronómica, sin comprometer las salas históricas ni el patrimonio del edificio. Desde el Cabildo destacaron la eficiente respuesta de los equipos de emergencia y el acompañamiento de la comunidad, lo que permitió que el hecho se resolviera rápidamente y con daños materiales mínimos.

Las actividades programadas en el marco del encuentro multicultural continuaron con normalidad una vez que la situación fue controlada.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Cabildo de Jujuy cumple un año y lo celebra con entrada libre y gratuita

El Museo del Cabildo cumplió un año siendo "historia viva"

FNE 2025: carroceros podrán entrar gratis al Museo del Cabildo en septiembre

Se realizó el encuentro de colectividades "Sabores del Mundo" en el Cabildo

EET N° 1 de La Quiaca se destaca en Olimpiadas Nacionales

Lo que se lee ahora
Lucha contra el bullying.
Flagelo.

El duro relato de una madre tras el bullying que sufrió su hija: "Es una sobreviviente"

Por  Federico Franco

Las más leídas

Murió mujer encontrada en Paraguay que podría ser Marita Verón
Angustia.

Murió la mujer encontrada en Paraguay que podría ser Marita Verón

Franco Colapinto quedó afuera del Gran Premio de Brasil 2025 tras fuerte choque video
Fórmula 1.

Franco Colapinto quedó afuera del Gran Premio de Brasil 2025 tras fuerte choque

Principio de incendio.
Controlado.

Principio de incendio en el Cabildo durante el evento "Sabores del Mundo"

Maxi y Wanda.
Farándula.

La tremenda confesión de Maxi López sobre Wanda Nara

Lucha contra el bullying.
Flagelo.

El duro relato de una madre tras el bullying que sufrió su hija: "Es una sobreviviente"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel