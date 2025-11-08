La Escuela de Educación Técnica EET N°1 de La Quiaca , perteneciente a la especialidad Construcciones, compite en la Instancia Nacional de las Olimpiadas de Educación Técnico Profesional (ETP) 2025.

El evento se desarrolla en la sede del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , lugar donde los estudiantes jujeños ponen a prueba sus conocimientos y habilidades en diseño, planificación y ejecución de proyectos.

Participación destacada de la EET N°1 La Quiaca

La delegación de Jujuy, compuesta por estudiantes y docentes asesores, refleja el compromiso y dedicación de la institución hacia la excelencia académica y la formación técnica de alto nivel. La especialidad Construcciones/Maestro Mayor de Obras es clave para el desarrollo de la infraestructura provincial, y la participación en esta competencia nacional subraya la calidad del aprendizaje impartido.

El Ministerio de Educación de Jujuy acompañó y felicita a los estudiantes y profesores por el esfuerzo, la preparación y el talento demostrados durante las etapas previas y esta instancia nacional. La instancia nacional del certamen reúne a equipos provenientes de diversas provincias, en un proceso que promueve la innovación, la creatividad y la competencia saludable entre jóvenes futuros profesionales.

EET N°1 de La Quiaca se destaca en Olimpiadas Nacionales

Asimismo, el Ministerio destaca que la Educación Técnico Profesional juega un papel fundamental en la formación de mano de obra cualificada, indispensable para responder a las crecientes demandas del sector de la construcción y otros ámbitos productivos que impulsan el desarrollo económico de la región y el país.

Este logro confirma el arduo trabajo de la EET N° 1 de La Quiaca y representa un estímulo para que las instituciones técnicas continúen participando activamente en estas olimpiadas que potencian el talento y las capacidades profesionales de las nuevas generaciones.