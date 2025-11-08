sábado 08 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de noviembre de 2025 - 19:41
Orgullo jujeño.

EET N° 1 de La Quiaca se destaca en Olimpiadas Nacionales

EET N°1 de La Quiaca representa a Jujuy en las Olimpiadas Nacionales de Educación Técnico Profesional 2025.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
EET N° 1 de La Quiaca se destaca en Olimpiadas Nacionales

EET N° 1 de La Quiaca se destaca en Olimpiadas Nacionales

Lee además
Lucha contra el bullying.
Flagelo.

El duro relato de una madre tras el bullying que sufrió su hija: "Es una sobreviviente"
Encuentro de colectividades Sabores del Mundo.
Evento.

Se realizó el encuentro de colectividades "Sabores del Mundo" en el Cabildo

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-11-08T194226.260
EET N&deg; 1 de La Quiaca se destaca en Olimpiadas Nacionales

EET N° 1 de La Quiaca se destaca en Olimpiadas Nacionales

El evento se desarrolla en la sede del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar donde los estudiantes jujeños ponen a prueba sus conocimientos y habilidades en diseño, planificación y ejecución de proyectos.

Participación destacada de la EET N°1 La Quiaca

La delegación de Jujuy, compuesta por estudiantes y docentes asesores, refleja el compromiso y dedicación de la institución hacia la excelencia académica y la formación técnica de alto nivel. La especialidad Construcciones/Maestro Mayor de Obras es clave para el desarrollo de la infraestructura provincial, y la participación en esta competencia nacional subraya la calidad del aprendizaje impartido.

El Ministerio de Educación de Jujuy acompañó y felicita a los estudiantes y profesores por el esfuerzo, la preparación y el talento demostrados durante las etapas previas y esta instancia nacional. La instancia nacional del certamen reúne a equipos provenientes de diversas provincias, en un proceso que promueve la innovación, la creatividad y la competencia saludable entre jóvenes futuros profesionales.

Frontera La Quiaca - Bolivia
EET N&deg;1 de La Quiaca se destaca en Olimpiadas Nacionales

EET N°1 de La Quiaca se destaca en Olimpiadas Nacionales

Asimismo, el Ministerio destaca que la Educación Técnico Profesional juega un papel fundamental en la formación de mano de obra cualificada, indispensable para responder a las crecientes demandas del sector de la construcción y otros ámbitos productivos que impulsan el desarrollo económico de la región y el país.

Este logro confirma el arduo trabajo de la EET N° 1 de La Quiaca y representa un estímulo para que las instituciones técnicas continúen participando activamente en estas olimpiadas que potencian el talento y las capacidades profesionales de las nuevas generaciones.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El duro relato de una madre tras el bullying que sufrió su hija: "Es una sobreviviente"

Se realizó el encuentro de colectividades "Sabores del Mundo" en el Cabildo

Crecen las denuncias de violencia de género: San Salvador de Jujuy supera las 400 atenciones en el año

Una cascada mágica para descubrir muy cerca de Jujuy y Salta

El mensaje de Cesar Fernández en la Conferencia Episcopal: "Escuchando el grito del pobre"

Lo que se lee ahora
Perros en estado de abandono y desnutrición en Palpalá. video
Casos.

Rescataron y recuperaron a 20 perros maltratados en Jujuy

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Murió mujer encontrada en Paraguay que podría ser Marita Verón
Angustia.

Murió la mujer encontrada en Paraguay que podría ser Marita Verón

Franco Colapinto quedó afuera del Gran Premio de Brasil 2025 tras fuerte choque video
Fórmula 1.

Franco Colapinto quedó afuera del Gran Premio de Brasil 2025 tras fuerte choque

Maxi y Wanda.
Farándula.

La tremenda confesión de Maxi López sobre Wanda Nara

Perros en estado de abandono y desnutrición en Palpalá. video
Casos.

Rescataron y recuperaron a 20 perros maltratados en Jujuy

Boca Juniors confirmó los concentrados para el Superclásico ante River
Vuelve Cavani.

Boca Juniors confirmó los concentrados para el Superclásico ante River

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel