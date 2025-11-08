sábado 08 de noviembre de 2025

8 de noviembre de 2025 - 09:41
Farándula.

La tremenda confesión de Maxi López sobre Wanda Nara

El exfutbolista habló en una entrevista sobre cómo está hoy su relación con su exesposa, con quien trabaja y comparte tres hijo.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Sobre sus días en el reality comentó: “Al principio me cagaba un poco… pero después me fui soltando, y cuando Wanda me ataca, entonces yo voy".

Sin embargo, al ser consultado si la consideraba una amiga, López fue claro: “Hay buena onda, hay predisposición. Quizás, no sé, me es difícil ver a ella como una amistad. Como padre y madre separados que queremos hacer las cosas mejor de lo que hicimos”.

El exjugador resumió el estado actual de la relación: “Estamos bien. Es un partido difícil, pero estamos saliendo, estamos viendo la luz, de a poquito vamos teniendo buena relación y bueno... nos llevamos bien. Este momento está bueno para nosotros y para los peques también”.

image

López también habló de la crianza compartida de sus hijos con la empresaria: “Cuando los chicos hoy están más grandes… Claro, muchas veces no hablaba porque me parecía que eran chicos y había cosas que no les tenía que decir…”.

“No me recriminan, no me pasan factura. Yo traté siempre, cuando pude… de morderme la lengua y no hablar y no decir nada de la madre, porque siempre va a ser la madre.”

Con esta entrevista, Maxi López dejó en claro que, aunque quedó atrás la guerra mediática, su relación con Wanda Nara sigue en un terreno complejo: una convivencia funcional por sus hijos, sin pretensión de amistad, pero sí de cordialidad y responsabilidad compartida.

