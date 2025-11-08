La tremenda confesión de Maxi López sobre Wanda Nara

En su paso por el programa Sería Increíble, Maxi López, quien actualmente participa de MasterChef Celebrity, dio detalles de su convivencia mediática con Wanda Nara y la evolución de su vínculo después de años de conflicto.

Sobre sus días en el reality comentó: “Al principio me cagaba un poco… pero después me fui soltando, y cuando Wanda me ataca, entonces yo voy".

Sin embargo, al ser consultado si la consideraba una amiga, López fue claro: “Hay buena onda, hay predisposición. Quizás, no sé, me es difícil ver a ella como una amistad . Como padre y madre separados que queremos hacer las cosas mejor de lo que hicimos”.

El exjugador resumió el estado actual de la relación: “Estamos bien. Es un partido difícil, pero estamos saliendo, estamos viendo la luz, de a poquito vamos teniendo buena relación y bueno... nos llevamos bien. Este momento está bueno para nosotros y para los peques también”.

image

López también habló de la crianza compartida de sus hijos con la empresaria: “Cuando los chicos hoy están más grandes… Claro, muchas veces no hablaba porque me parecía que eran chicos y había cosas que no les tenía que decir…”.

“No me recriminan, no me pasan factura. Yo traté siempre, cuando pude… de morderme la lengua y no hablar y no decir nada de la madre, porque siempre va a ser la madre.”

Con esta entrevista, Maxi López dejó en claro que, aunque quedó atrás la guerra mediática, su relación con Wanda Nara sigue en un terreno complejo: una convivencia funcional por sus hijos, sin pretensión de amistad, pero sí de cordialidad y responsabilidad compartida.