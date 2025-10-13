Wanda Nara confirmó su noviazgo con Martín Migueles en una escapada familiar

Después de varias semanas de rumores, Wanda Nara confirmó su romance con Martín Migueles , el hombre con quien se la vinculaba desde hace meses. La empresaria y conductora compartió una foto junto a él durante un viaje familiar a Misiones , sellando así una nueva etapa en su vida sentimental.

Farándula. ¿Quien es el polémico vecino de Wanda Nara con el que estaría saliendo la empresaria?

La imagen, que fue reposteada en sus historias de Instagram , muestra a Wanda sonriendo junto a Migueles, en un ambiente relajado y con un detalle que no pasó desapercibido: dos corazones rojos acompañaron la publicación. La foto fue tomada en un exclusivo hotel del litoral argentino, donde la empresaria viajó con sus hijas Francesca e Isabella , fruto de su relación con Mauro Icardi , para disfrutar del fin de semana largo.

Con este gesto, Wanda oficializó lo que hasta ahora solo eran versiones. Martín Migueles , a quien presentó como su entrenador personal y vecino en Nordelta , había sido señalado como su nueva pareja tras ser visto en distintos eventos junto a ella: desde la cancha de River hasta las grabaciones de MasterChef Celebrity, programa que está próximo a estrenarse en Telefe.

En los últimos meses, la relación comenzó a hacerse más evidente. Migueles la acompañó en los Premios Martín Fierro , viajó con ella a Uruguay y hasta compartió momentos con Maxi López , el exmarido de Wanda. Aunque ambos insistían en que solo los unía una amistad, la publicación en redes confirmó el vínculo sentimental y marcó un cambio de etapa en la vida de la empresaria .

La reacción de Maxi López tras la noticia de Wanda Nara

Consultado por la prensa sobre esta nueva relación, Maxi López eligió mantener una postura respetuosa. “En las cosas personales no me meto. A nosotros nos recibió bien en su casa, se porta bien con los chicos y la verdad que yo me he quedado con eso”, expresó el exjugador de River y el FC Barcelona.

Además, ante las preguntas sobre supuestas causas legales que involucrarían a Migueles, el exfutbolista fue claro: “En eso prefiero hacer no comment porque no estoy al corriente y son cosas muy personales”.

López también aprovechó la entrevista para remarcar que su prioridad sigue siendo el bienestar de sus hijos: “Estoy en otra época. Me sigo con los chicos, tengo chicos en Suiza, tengo chicos acá… Vamos a seguir por esa línea. Estoy tranquilo y la verdad que me gusta este momento, después de tanto tiempo. Nos lo merecemos”.

Una relación que avanza con naturalidad

Días atrás, el propio Maxi había relatado un encuentro cordial con Migueles. “El otro día estuvimos comiendo un asado en casa de él, cocinó, nos abrió la puerta a mí y a los chicos, así que es un copado”, comentó durante una entrevista con América TV.

La confirmación pública de Wanda llega en medio de nuevos proyectos laborales y personales, y deja en claro que la empresaria atraviesa un momento de estabilidad y renovación, acompañada de sus hijas y de una nueva pareja que ya forma parte de su vida cotidiana.