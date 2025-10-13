lunes 13 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de octubre de 2025 - 09:52
Enamorados.

Wanda Nara confirmó su noviazgo con Martín Migueles en una escapada familiar

Con una foto y desde Misiones, Wanda Nara oficializó su noviazgo con el empresario Martín Migueles. Ya habían sido visto juntos en varias ocasiones.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Wanda Nara confirmó su noviazgo con Martín Migueles en una escapada romántica

Wanda Nara confirmó su noviazgo con Martín Migueles en una escapada romántica

Después de varias semanas de rumores, Wanda Nara confirmó su romance con Martín Migueles, el hombre con quien se la vinculaba desde hace meses. La empresaria y conductora compartió una foto junto a él durante un viaje familiar a Misiones, sellando así una nueva etapa en su vida sentimental.

Lee además
Quién es Martín Migueles, el polémico vecino de Wanda Nara con el que estaría saliendo.
Farándula.

¿Quien es el polémico vecino de Wanda Nara con el que estaría saliendo la empresaria?
Julieta Prandi aconsejó a Wanda Nara: La justicia tarda, pero llega
Espectáculos.

Julieta Prandi aconsejó a Wanda Nara: "La justicia tarda, pero llega"

La imagen, que fue reposteada en sus historias de Instagram, muestra a Wanda sonriendo junto a Migueles, en un ambiente relajado y con un detalle que no pasó desapercibido: dos corazones rojos acompañaron la publicación. La foto fue tomada en un exclusivo hotel del litoral argentino, donde la empresaria viajó con sus hijas Francesca e Isabella, fruto de su relación con Mauro Icardi, para disfrutar del fin de semana largo.

Wanda Nara confirmó su noviazgo con Martín Migueles
Wanda Nara confirmó su noviazgo con Martín Migueles

Wanda Nara confirmó su noviazgo con Martín Migueles

Un amor que ya no se esconde

Con este gesto, Wanda oficializó lo que hasta ahora solo eran versiones. Martín Migueles, a quien presentó como su entrenador personal y vecino en Nordelta, había sido señalado como su nueva pareja tras ser visto en distintos eventos junto a ella: desde la cancha de River hasta las grabaciones de MasterChef Celebrity, programa que está próximo a estrenarse en Telefe.

En los últimos meses, la relación comenzó a hacerse más evidente. Migueles la acompañó en los Premios Martín Fierro, viajó con ella a Uruguay y hasta compartió momentos con Maxi López, el exmarido de Wanda. Aunque ambos insistían en que solo los unía una amistad, la publicación en redes confirmó el vínculo sentimental y marcó un cambio de etapa en la vida de la empresaria.

La reacción de Maxi López tras la noticia de Wanda Nara

Consultado por la prensa sobre esta nueva relación, Maxi López eligió mantener una postura respetuosa. “En las cosas personales no me meto. A nosotros nos recibió bien en su casa, se porta bien con los chicos y la verdad que yo me he quedado con eso”, expresó el exjugador de River y el FC Barcelona.

Además, ante las preguntas sobre supuestas causas legales que involucrarían a Migueles, el exfutbolista fue claro: “En eso prefiero hacer no comment porque no estoy al corriente y son cosas muy personales”.

López también aprovechó la entrevista para remarcar que su prioridad sigue siendo el bienestar de sus hijos: “Estoy en otra época. Me sigo con los chicos, tengo chicos en Suiza, tengo chicos acá… Vamos a seguir por esa línea. Estoy tranquilo y la verdad que me gusta este momento, después de tanto tiempo. Nos lo merecemos”.

Una relación que avanza con naturalidad

Días atrás, el propio Maxi había relatado un encuentro cordial con Migueles. “El otro día estuvimos comiendo un asado en casa de él, cocinó, nos abrió la puerta a mí y a los chicos, así que es un copado”, comentó durante una entrevista con América TV.

La confirmación pública de Wanda llega en medio de nuevos proyectos laborales y personales, y deja en claro que la empresaria atraviesa un momento de estabilidad y renovación, acompañada de sus hijas y de una nueva pareja que ya forma parte de su vida cotidiana.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Quien es el polémico vecino de Wanda Nara con el que estaría saliendo la empresaria?

Julieta Prandi aconsejó a Wanda Nara: "La justicia tarda, pero llega"

Mauro Icardi se borró los gigantes tatuajes de Wanda Nara

Así reaccionó Wanda Nara al nuevo tatuaje de Mauro Icardi

Cuándo empieza Masterchef Celebrity 2025

Las más leídas

Pan Nube: La receta clásica puede personalizarse con hierbas, especias, ajo o incluso miel, convirtiéndose en un básico para cualquier ocasión - (Imagen Ilustrativa)
Imperdible.

La receta del pan nube sin harinas ni horno que es furor

Gimnasia de Jujuy empató con San Martín video
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy empató con San Miguel 0 a 0 y se metió en cuartos de final del Reducido

Encontraron a Pedro Teodoro Rodríguez Laurta y detuvieron a su padre
Búsqueda.

Encontraron al niño buscado en Córdoba y detuvieron a su padre por el doble femicidio

Un jujeño será premiado por la Academia Nacional de Ingeniería video
Orgullo.

Un jujeño será premiado por la Academia Nacional de Ingeniería

Accidente en el acceso sur
Sucedió anoche.

Trágico accidente en la Ruta Nacional 66

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel