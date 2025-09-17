miércoles 17 de septiembre de 2025

17 de septiembre de 2025 - 11:58
Preocupación por Valentino López: Wanda Nara y Maxi dieron apoyo tras su lesión y operación

El hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López atraviesa una lesión que requiere cirugía. Sus padres lo acompañan con apoyo incondicional.

Maria Eugenia Burgos
Maria Eugenia Burgos
La empresaria y el exfutbolista se expresaron ante el inesperado momento que atraviesa su hijo mayor (Instagram)

El apoyo de Maxi a su hijo a raíz de su reciente lesión (Instagram)

Wanda compartió el apoyo que recibió el adolescente luego de lesionarse en un partido

La semana inició con preocupación para la familia de Wanda Nara y Maxi López. Valentino, el hijo mayor de la mediática y el exfutbolista, sufrió una lesión durante un partido de fútbol y deberá ser operado en los próximos días.

Wanda, que venía de pasar unos días en Punta del Este, compartió imágenes de Valentino en silla de ruedas y expresó un mensaje de aliento: Bomber, toda tu familia está con vos. Te amamos, mi vida. Pronto verás el sol brillar”. La empresaria acompañó la publicación con fotos familiares y una cartita de sus hermanas menores que emocionó a sus seguidores.

El papá del adolescente, Maxi López, también se manifestó en redes sociales. Con una foto de Valentino con la camiseta de River y otra postal juntos, escribió: “Dale, Bomber, siempre con vos”. El gesto mostró que, pese a la distancia y las diferencias del pasado, la familia se une en los momentos importantes.

Wanda Nara y Maxi López se unieron para apoyar a su hijo Valentino tras una lesión que lo llevará al quirófano

Valentino, de 15 años, ya había pasado por otra cirugía en noviembre pasado, cuando fue operado de la nariz. En esa ocasión, Wanda compartió una imagen desde el hospital sosteniendo la mano de su hijo, en un claro gesto de contención.

La lesión de este lunes sorprendió porque Valentino venía de vivir experiencias felices ligadas al fútbol. En junio, había participado como alcanza pelotas en el partido entre Argentina y Colombia por Eliminatorias, un recuerdo que compartió con entusiasmo en redes.

apoyo de Maxi a su hijo
El presente, sin embargo, lo enfrenta a un desafío distinto. Con apoyo constante de su familia y amigos, se prepara para la recuperación. La música, los mensajes y la compañía se transformaron en la red que sostiene al joven en este proceso.

Mientras tanto, Wanda y Maxi remarcan que la familia es el principal refugio en tiempos difíciles. Unidos, acompañan a Valentino y confían en que pronto superará este obstáculo para volver a disfrutar del deporte y la vida cotidiana.

