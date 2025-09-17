Preocupación por Valentino López: Wanda Nara y Maxi dieron apoyo tras su lesión y operación

La empresaria y el exfutbolista se expresaron ante el inesperado momento que atraviesa su hijo mayor (Instagram) El apoyo de Maxi a su hijo a raíz de su reciente lesión (Instagram) Wanda compartió el apoyo que recibió el adolescente luego de lesionarse en un partido

La semana inició con preocupación para la familia de Wanda Nara y Maxi López. Valentino, el hijo mayor de la mediática y el exfutbolista, sufrió una lesión durante un partido de fútbol y deberá ser operado en los próximos días.

Wanda, que venía de pasar unos días en Punta del Este, compartió imágenes de Valentino en silla de ruedas y expresó un mensaje de aliento: “Bomber, toda tu familia está con vos. Te amamos, mi vida. Pronto verás el sol brillar”. La empresaria acompañó la publicación con fotos familiares y una cartita de sus hermanas menores que emocionó a sus seguidores.

Wanda Wanda compartió el apoyo que recibió el adolescente luego de lesionarse en un partido El papá del adolescente, Maxi López, también se manifestó en redes sociales. Con una foto de Valentino con la camiseta de River y otra postal juntos, escribió: “Dale, Bomber, siempre con vos”. El gesto mostró que, pese a la distancia y las diferencias del pasado, la familia se une en los momentos importantes.

Wanda Nara y Maxi López se unieron para apoyar a su hijo Valentino tras una lesión que lo llevará al quirófano Valentino, de 15 años, ya había pasado por otra cirugía en noviembre pasado, cuando fue operado de la nariz. En esa ocasión, Wanda compartió una imagen desde el hospital sosteniendo la mano de su hijo, en un claro gesto de contención.

La lesión de este lunes sorprendió porque Valentino venía de vivir experiencias felices ligadas al fútbol. En junio, había participado como alcanza pelotas en el partido entre Argentina y Colombia por Eliminatorias, un recuerdo que compartió con entusiasmo en redes. apoyo de Maxi a su hijo El apoyo de Maxi a su hijo a raíz de su reciente lesión (Instagram) El presente, sin embargo, lo enfrenta a un desafío distinto. Con apoyo constante de su familia y amigos, se prepara para la recuperación. La música, los mensajes y la compañía se transformaron en la red que sostiene al joven en este proceso. Mientras tanto, Wanda y Maxi remarcan que la familia es el principal refugio en tiempos difíciles. Unidos, acompañan a Valentino y confían en que pronto superará este obstáculo para volver a disfrutar del deporte y la vida cotidiana.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.