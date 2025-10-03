Wanda Nara, Maxi López y una postal familiar que sorprendió

La imagen compartida por Wanda Nara en un alto en la grabación de Masterchef Celebrity El mensaje de Maxi López para su familia, y la respuesta de su mujer

El regreso de MasterChef Celebrity promete mucho más que cocina con Wanda Nara a la cabeza. Antes de que arranque la nueva temporada, una imagen inesperada capturó la atención del público: Wanda Nara, Maxi López, su hijo Constantino y Nora Colossimo (madre de Wanda) posaron juntos, sonrientes y abrazados, dejando entrever un acercamiento familiar en plena previa del reality.

La postal, compartida por Wanda en redes sociales, mostró al exfutbolista luciendo el delantal del programa, confirmando así su incorporación al certamen gastronómico. La sorpresa no solo pasa por su debut en televisión, sino también por el reencuentro en una foto cargada de simbolismo, tras años de diferencias públicas.

Wanda Nara La imagen compartida por Wanda Nara en un alto en la grabación de Masterchef Celebrity

Maxi López, entre la competencia y la familia Mientras se prepara para enfrentar los desafíos culinarios en la Argentina, Maxi atraviesa un momento personal intenso: su esposa, la modelo sueca Daniela Christiansson, espera el segundo hijo de la pareja. Desde la distancia, ambos mantienen la conexión a través de mensajes y posteos en redes sociales.

El exfutbolista compartió recientemente una foto junto a su hija Elle, con un mensaje emotivo: “Extrañándote mi amor”. Christiansson replicó la imagen con un mensaje optimista: “Cada día falta menos”. Entre rodajes, aeropuertos y tiempos familiares, la pareja muestra cómo busca sostener la unión en medio de agendas cruzadas. Maxi López El mensaje de Maxi López para su familia, y la respuesta de su mujer Los famosos que ya confirmaron En esta edición, la cocina será solo una parte del show. La convivencia, las emociones y los gestos familiares prometen generar tanto interés como los platos en competencia. Y en ese escenario, la postal de Wanda, Maxi y su círculo íntimo ya marcó el tono de lo que se viene: historias personales que trascienden el set. Pablo Lescano Evangelina Anderson Alex Pelao Valentina Cervantes Luis Ventura Sofí Martínez La Joaqui Diego “Peque” Schwartzman Momi Giardina Marixa Balli Ciudad Magazine Susana Roccasalvo Emilia Attias Eugenia Tobal Esteban Mirol Andy Chango Agustín “Cachete” Sierra Claudio “Turco” Husain Ian Lucas Jorge “Roña” Castro Ciudad Magazine Diario El Norte - San Nicolás Julia Calvo Sofía “La Reini” Gonet Chino Leunis Miguel Ángel Rodríguez

