viernes 03 de octubre de 2025

3 de octubre de 2025 - 12:10
Wanda Nara, Maxi López y una postal familiar que sorprendió

Con Wanda Nara al mando del programa y Maxi López en la competencia, una foto en el set mostró un guiño de paz familiar.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
wanda nara y maxi lopez
La imagen compartida por Wanda Nara en un alto en la grabación de Masterchef Celebrity

La imagen compartida por Wanda Nara en un alto en la grabación de Masterchef Celebrity

El mensaje de Maxi López para su familia, y la respuesta de su mujer

El mensaje de Maxi López para su familia, y la respuesta de su mujer

El regreso de MasterChef Celebrity promete mucho más que cocina con Wanda Nara a la cabeza. Antes de que arranque la nueva temporada, una imagen inesperada capturó la atención del público: Wanda Nara, Maxi López, su hijo Constantino y Nora Colossimo (madre de Wanda) posaron juntos, sonrientes y abrazados, dejando entrever un acercamiento familiar en plena previa del reality.

Resultados de la Quiniela de Tucumán
Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, viernes 3 de octubre
La historia de Vera se vio atravesada por dos genocidios que le costaron la vida de dos de sus familiares. 
Murió Vera Jarach, una de las referentes de Madres de Plaza de Mayo

La postal, compartida por Wanda en redes sociales, mostró al exfutbolista luciendo el delantal del programa, confirmando así su incorporación al certamen gastronómico. La sorpresa no solo pasa por su debut en televisión, sino también por el reencuentro en una foto cargada de simbolismo, tras años de diferencias públicas.

Wanda Nara
La imagen compartida por Wanda Nara en un alto en la grabación de Masterchef Celebrity

La imagen compartida por Wanda Nara en un alto en la grabación de Masterchef Celebrity

Maxi López, entre la competencia y la familia

Mientras se prepara para enfrentar los desafíos culinarios en la Argentina, Maxi atraviesa un momento personal intenso: su esposa, la modelo sueca Daniela Christiansson, espera el segundo hijo de la pareja. Desde la distancia, ambos mantienen la conexión a través de mensajes y posteos en redes sociales.

El exfutbolista compartió recientemente una foto junto a su hija Elle, con un mensaje emotivo: “Extrañándote mi amor”. Christiansson replicó la imagen con un mensaje optimista: “Cada día falta menos”. Entre rodajes, aeropuertos y tiempos familiares, la pareja muestra cómo busca sostener la unión en medio de agendas cruzadas.

Maxi López
El mensaje de Maxi López para su familia, y la respuesta de su mujer

El mensaje de Maxi López para su familia, y la respuesta de su mujer

Los famosos que ya confirmaron

En esta edición, la cocina será solo una parte del show. La convivencia, las emociones y los gestos familiares prometen generar tanto interés como los platos en competencia. Y en ese escenario, la postal de Wanda, Maxi y su círculo íntimo ya marcó el tono de lo que se viene: historias personales que trascienden el set.

  1. Pablo Lescano
  2. Evangelina Anderson
  3. Alex Pelao
  4. Valentina Cervantes
  5. Luis Ventura
  6. Sofí Martínez
  7. La Joaqui
  8. Diego “Peque” Schwartzman
  9. Momi Giardina
  10. Marixa Balli
  11. Ciudad Magazine
  12. Susana Roccasalvo
  13. Emilia Attias
  14. Eugenia Tobal
  15. Esteban Mirol
  16. Andy Chango
  17. Agustín “Cachete” Sierra
  18. Claudio “Turco” Husain
  19. Ian Lucas
  20. Jorge “Roña” Castro
  21. Ciudad Magazine
  22. Diario El Norte - San Nicolás
  23. Julia Calvo
  24. Sofía “La Reini” Gonet
  25. Chino Leunis
  26. Miguel Ángel Rodríguez

