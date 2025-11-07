viernes 07 de noviembre de 2025

7 de noviembre de 2025 - 19:04
Inflación.

¿Cuánto dura la carne en el frezer? El dato clave del carnicero para ahorrar

Se viene el superclásico y muchos ya piensan en el asado para verlo. Pero este mes habrá aumentos en la carne y conviene conocer algunas maneras de gastar menos.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Cómo congelar la carne. (Imagen ilustrativa)

Guardar carne en el congelador puede ser la clave para ahorrar ante la inminente suba de precios en carnicerías de San Salvador de Jujuy. Se acerca el superclásico este fin de semana y además falta muy poco para las fiestas. ¿Cómo logro ahorrar? Prestá atención.

Suba de precios en la carne y modos de ahorrar

Un empleado de una carnicería céntrica de Jujuy confirmó: "No somos ajenos a la suba que está sucediendo en el país. Un buen asado ronda los 16 mil pesos por kilo, pero tenemos opciones de oferta". Por ejemplo, un combo económico para asado cuesta $33 mil e incluye 1 kilo de corte americano, 1 de chorizo especial o criollo y 1 de aguja parrillera.

Congelar la carne: el tip que necesitas

Frente a este panorama, muchos vecinos evalúan comprar y congelar cortes como costilla, entrada, vacío y matambre. ¿Cuánto tiempo dura la carne en el congelador? Los especialistas recomiendan:

- Carne vacuna : de 6 a 9 meses en el congelador, en porciones bien envueltas y libres de aire.

- Chorizos y embutidos : hasta 2 meses, para garantizar sabor y textura.

- Cortes como costilla y vacío : también resisten unos 6 meses, siempre que sean congelados de manera adecuada.

Sebastián Manito, carnicero reconocido en las redes, comentó algunos detalles importantes sobre la carne a tener en cuenta. "Del lado de atrás de los paquetes cuando compramos en un supermercado, está marcada la fecha de producción y la de vencimiento, las cuales tienen temperatura generalmente entre -1 y 2 grados de refrigeración"

También comentó "La heladera domestica que usamos todos los días, está entre 8 y 9 grados de temperatura dependiendo de que tanto la abramos". "Esto va a hacer que la carne dure menos en la heladera de tu casa que en una comercial", resaltó. En ese punto, reveló que la mejor manera de conservar la carne en nuestras heladeras "dos o tres días a temperatura normal y si no la usas va directo a congelar que puede durar de 9 meses a un año.

Aumentos inminentes este mes

Desde la carnicería advierten que todo noviembre podría traer aumentos, por lo que aprovechar las ofertas y congelar la compra puede ayudar a cuidar el bolsillo y seguir disfrutando del asado familiar más allá de la inflación.

