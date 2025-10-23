jueves 23 de octubre de 2025

23 de octubre de 2025 - 11:41
Política.

EE.UU. cuadruplicó la cuota de carne argentina en busca de bajar precios

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos elevó a 80.000 toneladas anuales la cuota de importación de carne vacuna desde Argentina.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El presidente de EE.UU., Donald Trump, había dicho el domingo que una mayor apertura a las exportaciones argentinas de carne podría aliviar la oferta interna y bajar los precios en el mercado interno.

Estados Unidos analiza&nbsp;elevar la cuota&nbsp;de importación de&nbsp;carne vacuna argentina&nbsp;desde las 20.000 toneladas por año&nbsp;a 80.000 toneladas anuales.&nbsp;

El gobierno de EE.UU. negocia cuadruplicar las importaciones de carne vacuna desde la Argentina

El Gobierno de Estados Unidos anunció que cuadruplicará la cuota de importación de carne vacuna proveniente de la Argentina, pasando de 20.000 a 80.000 toneladas anuales. La decisión fue comunicada por el Departamento de Agricultura estadounidense (USDA) y confirmada por voceros de la Casa Blanca, en el marco de un programa destinado a reforzar el abastecimiento interno y contener los precios de los alimentos, que se dispararon en los últimos meses.

El presidente Donald Trump había anticipado la medida días atrás durante su vuelo de regreso desde Florida, cuando dijo a los periodistas que su gobierno podría “comprar más carne argentina para bajar los precios locales”. Con el anuncio oficial, la administración republicana busca equilibrar el mercado cárnico de Estados Unidos, que enfrenta una escasez de ganado y precios récord para los consumidores.

Estados Unidos analiza elevar la cuota de importación de carne vacuna argentina desde las 20.000 toneladas por año a 80.000 toneladas anuales.

Argentina gana espacio, pero crece la tensión con productores de EE.UU.

El aumento de la cuota representa una gran oportunidad para la industria argentina, que desde 2018 mantiene habilitado el acceso al mercado estadounidense bajo estrictas normas sanitarias. El nuevo cupo, que cuadruplica el anterior, permitirá diversificar exportaciones y fortalecer la presencia nacional en un mercado de alto valor, en momentos en que el país necesita incrementar sus ingresos por ventas externas.

Sin embargo, el anuncio generó malestar entre las asociaciones de ganaderos estadounidenses, que advirtieron que las importaciones “ponen en riesgo la producción nacional”. La National Cattlemen’s Beef Association (NCBA) emitió un comunicado en el que cuestionó la decisión y señaló que “el ingreso de carne extranjera no resolverá el problema de precios, sino que afectará a miles de pequeños productores locales”.

Desde el Departamento de Agricultura, en tanto, aclararon que la apertura no afectará los estándares sanitarios vigentes. “Solo la carne de animales nacidos, criados y faenados en EE.UU. podrá venderse como producto estadounidense”, remarcaron. La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, agregó que los controles sanitarios sobre las exportaciones argentinas “seguirán siendo estrictos” y que el país deberá garantizar la ausencia de fiebre aftosa en su rodeo, un tema que generó fricciones diplomáticas en el pasado.

Carne
El presidente de EE.UU., Donald Trump, había dicho el domingo que una mayor apertura a las exportaciones argentinas de carne podría aliviar la oferta interna y bajar los precios en el mercado interno.

Entre la política comercial y la geopolítica

En la Casa Blanca justifican la medida también como un gesto de cooperación hacia la Argentina, en un contexto de vínculos reforzados entre ambas administraciones. “Argentina está luchando por su vida, y queremos ayudarla a sobrevivir en un mundo libre”, dijo Trump ante la prensa, reafirmando su alineamiento con el gobierno de Javier Milei.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, celebró la decisión y respondió a las críticas de Estados Unidos: “Hace más de 20 años que la Argentina no registra casos de fiebre aftosa. Es una buena noticia que se reconozca la calidad sanitaria y el potencial exportador de nuestra carne”.

Con esta resolución, Argentina se consolida como uno de los pocos países de la región con acceso al mercado estadounidense, junto a Uruguay y Brasil. En términos económicos, el impacto podría ser moderado —ya que EE.UU. consume más de 12 millones de toneladas anuales de carne vacuna—, pero simbólicamente significa un respaldo al comercio bilateral y una señal de confianza hacia los productores locales.

