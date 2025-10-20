lunes 20 de octubre de 2025

20 de octubre de 2025 - 08:51
Economía.

"Están luchando por su vida": La dura frase de Donald Trump sobre la Argentina

Donald Trump defendió su apoyo al gobierno de Javier Milei y aseguró que la Argentina “no tiene dinero y está luchando por sobrevivir”.

Por  Maria Eugenia Burgos
Donald Trump redobla su apuesta por Javier Milei (Foto: Reuters)

Donald Trump redobla su apuesta por Javier Milei (Foto: Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse con dureza a la situación económica de la Argentina al justificar la ayuda financiera que su gobierno otorga a la administración de Javier Milei. “No tienen dinero, están luchando con todas sus fuerzas para sobrevivir”, lanzó en Washington.

Trump fue consultado por periodistas locales sobre las críticas de los agricultores estadounidenses, que cuestionan la cooperación con la Argentina por considerar que afecta su competitividad. “Argentina está luchando por su vida, señorita. Nada está beneficiando a Argentina. Están luchando por su vida. ¿Entiende lo que eso significa?”, respondió con tono tajante el mandatario.

El líder republicano insistió en que su respaldo al gobierno argentino tiene un sentido político y humanitario: “Si puedo ayudarles a sobrevivir en un mundo libre... me gusta el presidente de Argentina. Creo que está haciendo todo lo que puede. Pero no hagas que parezca que les va muy bien. Se están muriendo”, agregó Trump con crudeza.

Donald Trump redobla su apoyo político a Javier Milei

Las declaraciones del presidente estadounidense se producen días después del encuentro que mantuvo con Javier Milei en la Casa Blanca, donde reafirmó su compromiso con la gestión libertaria. “Si Milei pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”, había advertido recientemente.

Desde el Gobierno argentino buscaron aclarar que esa frase no aludía directamente a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. “Fue una mala interpretación”, sostuvo Milei, y explicó que mientras haya en la Casa Rosada un proyecto basado en las ideas de la libertad, el respaldo norteamericano continuará.

El vínculo bilateral se fortaleció además con la reciente firma de un acuerdo comercial en Washington, que incluye la compra de carne argentina por parte de Estados Unidos y la reducción de aranceles. Trump aseguró que la medida apunta también a “bajar los precios internos de la carne” en su país.

El acuerdo complementa la asistencia financiera de Washington, que contempla un swap por USD 20.000 millones, líneas de crédito adicionales y la intervención del Tesoro estadounidense comprando bonos argentinos para contener la volatilidad cambiaria.

Según Milei, este apoyo refleja un cambio de enfoque en la política exterior norteamericana. “Con Marco Rubio al frente, Estados Unidos decidió premiar a sus aliados y no a sus adversarios”, explicó el mandatario argentino, destacando la nueva sintonía entre ambos gobiernos.

Qué dijo Donald Trump sobre la Argentina

"Argentina está luchando por su vida. Nada beneficia a la Argentina, están luchando por su vida. Sabes lo que eso significa? No tienen dinero, no tienen nada. Me gusta el presidente de Argentina, hace lo mejor que puede, pero no digas que lo están haciendo bien, están muriendo"

