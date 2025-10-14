martes 14 de octubre de 2025

14 de octubre de 2025 - 18:25
Reacción.

Cristina Fernández de Kirchner tras el mensaje de Donald Trump por las elecciones

Cristina Fernández de Kirchner utilizó sus redes para aludir al mensaje de Donald Trump por las elecciones en Argentina

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cristina Fernández de Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner 

Donald Trump aseguró este martes tras la reunión con Javier Milei que “si pierde, no seremos generosos con Argentina”, aludiendo al resultado electoral de La Libertad Avanza el 26 de octubre. Y quien habló sobre la frase fue Cristian Fernández de Kirchner.

Desde sus redes sociales, la ex presidenta posteó: “Argentinos, ya saben lo que hay que hace hacer”, aludiendo a la frase del presidente norteamericano sobre que “nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones”.

La postura se da luego de la reunión entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump en la Casa Blanca, quien aseguró en conferencia de prensa que “si (Milei) pierde las elecciones, no seremos generosos con la Argentina”.

Cristina Fernández de Kirchner vs Javier Milei

Días atrás manifestó en la misma red social: “¡Ay Milei!... Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás". Y añadió: “Y, para colmo… ¿mandaste al Banco Central a aclarar (no aclares que oscurece) que las billeteras virtuales no pueden vender dólares a precio oficial cuando venían haciéndolo hace más de un año? Daaaaaaaaaale…“.

“Milei… NMAP: Nada Marcha de Acuerdo al Plan. No dolarizaste, no quemaste el Banco Central (al contrario ‘libertario’… lo utilizás todos los días para intervenir el precio del dólar), tu ‘competencia de monedas’ fracasó, hay más dólares ‘en el colchón’ que nunca, el consumo se desploma, las fábricas cierran y despiden trabajadores, los comercios están vacíos. ¡Sí Milei!... LRA: La Recesión Avanza… ¡y los dólares se te siguen yendo!“.

cristina fernandez.jpg
Cristina Fern&aacute;ndez de Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner

Agregó en el mensaje por las redes: “Principio de revelación: no eras experto en crecimiento económico, Milei… menos todavía sin dinero… y mejor ni te cuento sin dólares". Y sentenció: “¿Y lo del ‘Profe’ Espert? ¿Qué me contás Milei? Tu primer candidato a diputado nacional en la PBA, el que gritaba ‘cárcel o bala’… asociado y recibiendo dólares de los narcos. Ustedes son todos iguales… gritan en la tele y arreglan por abajo".

